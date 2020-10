Rally de Lisboa 2021: O quê, quem, quando, onde, porquê e como…

O CPKA emanou um comunicado a explicar a razão pela qual está a levar a cabo a organização de um Rali em Lisboa, prova prevista para 2021. Eis o documento na íntegra:

Antes de mais, por uma conjugação virtuosa de vários fatores, os quais, em confluência, fazem desde já antever um evento-âncora para a modalidade em anos futuros. A prova criada pelo CPKA para 2021 tem, e bem, um propósito ambicioso. Não se trata apenas de organizar um Rali com expressão nacional na orla da Área Metropolitana de Lisboa: o projeto, que tem vindo a ser profusamente trabalhado nas suas diversas vertentes, propõe uma conjugação equilibrada entre tradição e inovação, recuperando, por exemplo, a lendária classificativa de Montejunto, palco no passado de algumas das mais belas páginas dos Ralis em Portugal, enquanto de permeio ensaia um conjunto de novas e desafiantes estradas, inéditas na modalidade, assumidamente seletivas, para apresentar a patrocinadores, concorrentes e aficionados.

Na sua componente competitiva, o Rally de Lisboa 2021 reúne vários ingredientes para se afirmar como um grande evento. A ideia, plena de oportunidade, em sediar o centro nevrálgico do certame no Parque das Nações, permitirá um contacto direito de milhares de espetadores com os principais artífices do espetáculo: máquinas e pilotos. Um troço a disputar numa das mais nobres zonas da capital do país e junto ao principal eixo rodoviário desta, está fadado a ser um sucesso. As demais classificativas da prova desenrolam-se, com critério lógico, coerente e sequencial, por paragens mais a norte do distrito de Lisboa, como são os concelhos de Loures, Mafra, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Alenquer e Cadaval, alternando zonas de coração com segmentos de muita condução, num desafio assumido aos pilotos que procura premiar-lhes o talento e a habilidade em guiar o mais depressa possível em classificativas espetaculares.

Os fóruns de debate convergem no sentido de considerar os Ralis a segunda modalidade desportiva mais popular em Portugal. Mais de sete dezenas de eventos anuais disputados em todo o território nacional levam às estradas [pelo menos] centenas de milhares de espetadores, além dos muitos outros que seguem as provas à distância através dos meios de comunicação social ou pelas redes sociais. Do mais empedernido e conhecedor adepto até ao curioso, que aflui aos eventos à procura de emoções fortes, a comunidade de adeptos da modalidade é grande em dimensão e territorialmente abrangente, tornando-se um alvo apetecível para empresas promoverem os respetivos produtos. Um Rali disputado dentro e nos arredores de Lisboa, no coração de uma gigantesca mancha urbana, vai ao encontro das empresas que investem neste desporto [numa escala, somada, de muitos milhões de euros anuais] no sentido de lhes gerar forte retorno publicitário.

Dentro de tal filosofia organizativa está a ser trabalhada a divulgação da prova do ponto de vista mediático [com natural destaque para os operadores televisivos], e estão desde já estabelecidas parcerias com as edilidades no sentido de uma ampla promoção cultural, social e económica dos territórios onde a prova passará.

O Rally de Lisboa 2021 pretende não só fidelizar os aficionados da região da Grande Lisboa, que gostam e se deslocam aos Ralis, mas também arregimentar novos públicos para a modalidade. O propósito de levar este desporto até às pessoas é assumido. Sinalizar os Ralis como um desporto popular, que se disputa nas mesmíssimas estradas onde o condutor comum passa todos os dias, é premissa fundamental em torno deste projeto. A prova tem sem complexos uma identidade urbana, expressa no Parque de Assistência, Parque Fechado e Pódio, sediados no Parque das Nações ou no troço a disputar na Alta de Lisboa, outra nova e nobre zona verde de Lisboa, mas não tem pruridos em afirmar uma matriz também rural ao explorar, por exemplo, a zona de vinhedos a norte da capital do país. Espera-se, em suma, enorme multidão de entusiastas a seguir o Rali, aliás bem servido de acessibilidades [aeroporto; ferrovia; autoestradas] a partir de qualquer ponto fora da Área Metropolitana de Lisboa.

Respeitar os pergaminhos da cidade e da grande região de Lisboa no contexto dos Ralis nacionais e internacionais, não pode conseguir-se sem inovar e lançar sementes que germinem para o futuro. O Rally de Lisboa 2021 pretende dar esse passo, consubstanciando-se numa prova com laivos de inovação, que se pretende fortemente apelativa para concorrentes e público, além de, em paralelo, constituir-se como investimento de retorno garantido para os respetivos parceiros institucionais e patrocinadores de equipas e pilotos.

Move o CPKA uma pulsão de fazer acontecer. Há pouco mais de um ano, seria inimaginável um Rali em Lisboa nos moldes e com a identidade do projeto proposto para 2021. Hoje, pode-se afirmá-lo, o mesmo é uma realidade. Talvez até uma necessidade para todos aqueles que, numa visão abrangente e alavancada no crescimento sustentado da modalidade, olham para os Ralis para além da sua vertente competitiva procurando projetá-los no conceito de entretenimento onde se devem em complemento posicionar. Um extraordinário espetáculo de velocidade, som, luz e cor será, pois é uma realidade para o próximo ano na grande Lisboa… e a maior surpresa é um mini teste com uma “Prova Extra” ainda em 2020, para afinar e olear toda a máquina organizativa, visto que tudo está pronto para ir para a estrada.

Os dados estão lançados, o CPKA está a postos assim como os seus parceiros e patrocinadores também o estão, e apenas se espera a aprovação do regulamento particular da parte da FPAK…