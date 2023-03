Rally Casinos Algarve leva CPR a antigos troços do WRC | AutoSport

O calendário do Campeonato Portugal Ralis mantém as oito provas, quatro em piso de terra, outras tantas em asfalto, sendo que a única alteração passa pela saída dos Azores Rallye a a entrada, regresso do Rally Casinos do Algarve, que volta a realizar-se em pisos de terra.

Curiosamente, pela primeira vez nos seus mais de cinquenta anos de história, o Rallye Casinos do Algarve será disputado na primavera, a 30 de Março e 1 de Abril.

Tendo mais uma vez o centro nevrálgico no Hotel Algarve Casino e o parque de assistência no recinto do parque de feiras e exposições (Fatacil) de Lagoa, a prova terá este ano os concorrentes a disputar a prova nos pisos de terra do município de Silves, que regressa 28 anos depois ao principal rali algarvio, com o percurso a utilizar parte dos antigos troços de Águas Frias e do Rali de Portugal.

Quem se recorda dos antigos troços do Rali de Portugal, os concorrentes do CPR este ano vão ‘fazer’ o gancho em que ao fundo se vê o viaduto da A2, auto-estrada que liga Lisboa ao Algarve, e também parte do troço do Malhão, que ficou na história do Mundial de Ralis em 2009, quando Jari-Matti Latvala saiu de estrada capotou…16 vezes, serra abaixo.

A parte competitiva começa logo na sexta-feira dia 30 de Março com o shakedown/qualifying stage em Lagoa e com a redesenhada super especial noturna de Lagos. No sábado o rumo é o do município de Silves, S. Bartolomeu de Messines e S. Marcos da Serra, onde os concorrentes irão disputar 8 provas especiais de classificação, com uma visita por volta da hora de almoço ao parque de assistência em Lagoa. A prova encerra com a city stage de Portimão.