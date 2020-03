Rali Serras de Fafe e Felgueiras: Porsche 911 “Live The Moment” distribuiu muitas emoções

Privilegiando o espetáculo em detrimento dos resultados, a equipa “Live The Moment” levou um espetacular Porsche 911 GT3 ao Rali Serras de Fafe e Felgueiras. Mex Machado e Luís Sá estiveram a bordo da máquina que costuma fazer furor nas pistas de velocidade.

Interpretando os ralis sob um prisma menos convencional, mas fundamental para o desenvolvimento da modalidade, a equipa “Live The Moment” mostrou os ralis por dentro e por fora dos troços.

Muitos milhares de pessoas não foram indiferentes à passagem do Porsche 911 GT3, até à penúltima classificativa do rali, momento em que Mex Machado e Luís Sá optaram pelo abandono, devido ao agravamento das condições climatéricas, que fizeram com que o público desertasse dos troços mais cedo e não justificasse a presença do carro germânico.

Apesar da desistência, Mex Machado mostrou-se plenamente satisfeito com este seu regresso à atividade, cumprindo, plenamente, os objetivos traçados.

“O objetivo foi sempre divertir o público, de forma a que se sentisse acarinhado, confortável e feliz, tanto na estrada, como no espaço da nossa assistência, que para eles preparamos. No final, só queríamos ter a certeza de que as pessoas gostaram do evento e, nesse aspeto, penso que resultado não podia ter sido melhor.”

“Quando vemos tantos sorrisos na estrada, tanto entusiasmo de quem nos visita e somos brindados com uma receptividade tão intensa, nada mais interessa.”

” Nós ‘vencemos’ o rali porque fomos a equipa que mais sorrisos produziu nos dois dias de prova. E não há nada melhor que divertir e fazer os outros sorrir!”

“Tudo isto só foi também possível porque os nossos parceiros acreditaram no projeto. Por isso, só nos resta agradecer-lhes, bem como a todo o público, amigos e família, sem esquecer a excelente equipa técnica da Sergio Vallejo Racing e da Extreme Raid, e equipa logística que esteve connosco. Na verdade, foram todos inexcedível e os verdadeiros pilares deste sucesso”.

O projeto “Live The Moment” já tem presença assegurada, com o Porsche 911 GT3, no Rali Terras de Aboboreira, de 12 a 14 de junho. As emoções serão, de resto, alargadas à presença do Bentley Continental GT, que, durante todo o rali, causou sensação na assistência da equipa, que, com o piloto Fernando Silva, tem previsto fazer três ralis de asfalto durante este ano.