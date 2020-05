Ralis/TT: Zonas de público com lotação máxima

No contexto das medidas que deverão ser instauradas para os ralis e provas de todo o terreno dos respetivos campeonatos nacionais, está previsto haver zonas reservadas para público nas especiais ou nos setores seletivos, mas a quantidade de espectadores que serão permitidos em cada uma dessas ‘bolhas’ seguras (será sempre em zonas escolhidas pelas organizações para poder acomodar público) será determinada pela altura em que cada prova se realizar. Por exemplo, neste momento não podem estar juntas mais de 10 pessoas, mas isso pode ser alterado em qualquer momento e daqui a um mês esse número já ser diferente. Tudo depende como evoluir a pandemia. portanto, público junto como está na foto será totalmente proibido.

Está previsto que as organizações das provas – que ainda não sabemos quais são ou quando – reservem zonas espalhadas pelos troços/setores seletivos, que serão assinaladas como zonas de público e todas elas terão a indicação da sua capacidade. Existirá provavelmente um Marshall e/ou Polícia, que determina quando essa ‘bolha’ está lotada. As organizações deverão fazer uma comunicação muito forte não só das medidas como de todas as zonas previstas para haver público.

Logicamente que as zonas de público serão escolhidas não só pela capacidade de ter espectadores, mas principalmente por serem seguras para ver as provas. Numa altura em que muito provavelmente os olhos irão estar ainda mais em cima das competições de estrada, é bom que os adeptos entendam que tudo devem fazer para ajudar as organizações e a FPAK, pois acontecer algo de errado numa altura destas será exponenciada a sua importância junto da imprensa.