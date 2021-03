Ralis: Testes já começaram…e há novidades

Os motores dos carros de ralis já se começaram a ouvir nas Serras de Fafe com os testes do Team Hyundai Portugal e da Sports & You, sendo que houve uma surpresa no banco do lado esquerdo do Citroën C3 Rally2. André Villas-Boas, ex-treinador do Olympique de Marseille que fez em janeiro uma parceria com o vencedor do WRC2 Monte-Carlo de 2020, Eric Camilli, para a edição de 2021 do Rally Monte-Carlo com o objetivo de aumentar a consciencialização a favor de causas humanitárias com a “Race For Good”, testou o carro, provavelmente para competir este ano. Depois de ter disputado o Dakar numa Toyota Hilux em 2018, e feito algumas provas de todo-o-terreno num SSV e moto, Villas Boas parece ter agora vontade de fazer ralis. Já tinha essa sensação anteriormente, pois já fez diversos co-drives em World Rally Cars, mas disputar um rali como piloto parece estar agora no seu horizonte.

Entretanto, o vencedor da vencedor da Peugeot Rally Ibérica 2020, novo recruta da Play Racing/Sports&You, que vai disputar em 10 ralis, sete deles pontuáveis para o Campeonato dos Açores de Ralis e três para o Campeonato de Portugal de Ralis, Pedro Antunes, já testou o Citroën C3 Rally 2 em Fafe.

Enquanto espera pelo novo Hyundai i20 N Rally2, Bruno Magalhães preparou-se com o Hyundai i20 R5. Pelo que se vê pelas imagens, ‘apertou-o’ bem nos testes…

FOTO Ricardo Oliveira/Team Hyundai Portugal