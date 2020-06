Ralis: Não chegue tarde…senão pode não ter lugar

No plano de contingência da FPAK está reservada uma alínea para o público, e até à data da primeira prova pode haver alterações em termos das restrições. De resto, espere por zonas de público específicas e delimitadas ao longo das PEC, com capacidade limitada. Aqui o risco é se chegar demasiado tarde, ficar de fora: “Pese embora se desconheça o número de pessoas que possam estar em grupo, à data de cada prova, (hoje dia 12 de maio de 2020, são 10), têm de haver zonas delimitadas ao longo das PEC, assinaladas como zona de público e com indicação de qual a capacidade (para X pessoas);

Estas zonas devem estar protegidas e acompanhadas por forças policiais, agentes de seguranças e/ou oficiais ou voluntários municipais, devidamente formados e informados;

Nos dias anteriores ao rali ou no próprio dia, deverá a organização distribuir panfletos ao público, com a indicação dos acessos a essas zonas, orientações e procedimentos adequados a serem seguidos”, lê-se no plano de contingência da FPAK..