Ralis: Mário Castro passa para o volante no Rali Vinho Madeira | AutoSport

Em vez de dar notas, Mário Castro terá de as ouvir no próximo Rali Vinho Madeira. O consagrado navegador fafense, a 20ª presença na prova internacional realizada na Pérola do Atlântico será assinalada com uma estreia: pela primeira vez, Mário Castro fará o Rali Vinho Madeira como piloto, tendo a seu lado Ricardo Cunha, aos comandos de um Ford Fiesta R2T com as cores da Liber Jeans.

Esta presença de Mário Castro na prova insular apresenta-se como “a concretização de um sonho, pois sempre quis fazer o Vinho Madeira como um piloto. É uma oportunidade que pode não se voltar a repetir tão cedo e por isso fiz um grande esforço para estar presente. Só é possível devido à ausência do Pedro Almeida no Rali Vinho Madeira. Consegui reunir as condições mínimas para uma participação digna e vamos tentar desfrutar ao máximo deste grande rali”.

Mário Castro tem já uma longa e bem sucedida carreira como navegador, destacando-se o título nacional de Grupo N, em 2001, ao lado de Pedro Dias da Silva e o título absoluto, conquistado em 2014, a navegar Pedro Meireles. Mas, também como piloto, o fafense tem feito nos últimos anos uma carreira relevante, sendo claramente um dos mais rápidos nos ralis realizados nos campeonatos disputados na região norte de Portugal Continental.

Agora, leva o seu Ford Fiesta R2T até às desafiantes estradas de asfalto da ilha da Madeira, assumindo que está “muito entusiasmado com esta grande experiência que terei pela frente. Este rali tem a particularidade de ser a minha 20ª participação na prova e nada melhor do que festejar esse linda efeméride pela primeira vez na função de piloto. Sabemos que não temos um carro que nos permita lutar por qualquer lugar de destaque nas 2RM, mas eu e o Ricardo queremos estar na luta pelo triunfo na nossa classe. Certamente que iremos dar o nosso melhor de maneira a conseguir um bom ritmo e essencialmente usufruir das belas classificativas da ilha!”.

A próxima edição do Rali Vinho da Madeira, estará na estrada entre os dias 3 e 5 de agosto.