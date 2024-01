Ralis, João Andrade: “Confiante que este conhecimento nos vai ser útil nesta temporada” | AutoSport

A época de 2023 foi palco do “salto” de João Andrade para as lides nacionais, depois de em 2022 ter conquistado o título regional a norte. O piloto de Santo Tirso viveu no Campeonato de Portugal Júnior de Ralis uma temporada agridoce, mas onde voltou a provar que pode ter pela frente uma carreira bem sucedida.

No início da temporada, o que esperava de 2023?

No início de temporada e embora fosse um ano de estreia no Campeonato de Portugal de Ralis, esperava poder estar na discussão pela conquista do título Júnior, assim como na Rally and You Junior Cup, mesmo sabendo que partiria com uma máquina inferior a alguns adversários. Obviamente, o Peugeot 208 VTi R2 com que participei em nada se compara aos mais recentes Rally4, mas toda a equipa estava motivada e direcionada para esses objetivos.

Qual foi o maior desafio da temporada?

O maior desafio foi participar em ralis completamente desconhecidos para mim, com adversários com muito talento que me fizeram evoluir enquanto piloto.

Qual foi o melhor momento e o momento mais despontante?

O melhor momento foi o início de Campeonato em Vieira do Minho, um rali disputado em cima de neve, o que raramente acontece em Portugal, assim como os pódios alcançados no Rali de Santo Tirso e Vidreiro. Deixo esses pontos como os momentos mais positivos da época 2023.

O mais negativo foi a desistência no Rali Casinos do Algarve enquanto liderava o Campeonato de Portugal Júnior de Ralis e a Rally and You Junior Cup, desistência que nos hipotecou as aspirações que tínhamos de chegar ao título.

Que balanço faz da temporada?

Balanço positivo porque foi uma excelente aprendizagem no ano de estreia no CPR e que estou muito confiante que este conhecimento de terreno nos vai ser muito útil nesta nova temporada”.

Já tem os seus planos definidos para 2024?

Para já tenho uma nova máquina. Adquirimos um Peugeot 208 Rally4, mas ainda não tenho o orçamento todo reunido. Estamos a trabalhar para podermos estar presentes no Campeonato de Portugal Júnior de Ralis, na Peugeot Rally Cup Portugal e quiçá na Peugeot Rally Cup Ibérica.