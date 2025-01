Ralis: Hyundai Junior Team FPAK apresentado

É uma porta que se abre para os jovens talentos nacionais. A Team Hyundai Portugal e a FPAK uniram-se para criar a Hyundai Junior Team FPAK, que será uma rampa de lançamento de novos talentos para o maior palco nacional dos ralis. O projeto inicia-se com duas das maiores promessas dos ralis nacionais: Gonçalo Henriques e Hugo Lopes.

Esta iniciativa pretende complementar o trabalho já feito com o FPAK Junior Team, que já lançou vários talentos, numa lista que conta precisamente com Gonçalo Henriques e Hugo Lopes. O projeto irá permitir que os dois pilotos façam três provas no CPR, ao volante de um Hyundai i20 N Rally2 de última geração, já com a mais recente evolução Step 2. Assim, a Hyundai associa-se à FPAK para promover jovens talentos que procuram afirmar-se nos palcos nacionais.

Hugo Lopes irá iniciar a temporada no Rallye Serras de Fafe Felgueiras Boticas e Cabeceiras de Basto, fazendo também o rali de Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão e terminando no Rali da Água Transiberico Eurocidade Chaves Verin. Gonçalo Henriques fará o Rallye Casinos do Algarve, o Rali Terras D’Aboboreira e o Rallye Vidreiro Centro de Portugal.

Ni Amorim, presente na sessão de apresentação do projeto, realçou a importância desta iniciativa salientando que nunca imaginou que em três anos, os dois jovens que agora têm oportunidade de se mostrar ao mais alto nível, pudessem fazê-lo de forma tão rápida, depois de terem passado pelo FPAK Junior Team, que começa a dar frutos, iniciando uma muito necessária renovação de pilotos. . O presidente da FPAK realçou a importância deste projeto e do FPAK Junior Team, prometendo mais revelações em breve, na Gala dos Campeões.

Hugo Lopes realçou o entusiasmo por começar o que considerou ser uma “oportunidade única de correr na marca campeã nacional. Há responsabilidade extra e teremos de estar ao mais alto nível, também para ajudar a marca no campeonato de marcas”. O piloto referiu que o importante é aprender e evoluir. As condições serão as melhores, mas, apesar disso, o foco principal estará na evolução. Os resultados serão consequência do trabalho desenvolvido, mas não são a prioridade.

Já Gonçalo Henriques admitiu que “nunca pensei que pudesse chegar aqui tão cedo. Esta é uma das maiores oportunidades da minha carreira”. Este desafio traz responsabilidades acrescidas ao piloto que vai trabalhar para melhorar cada vez mais. Não quer dar um passo maior que a perna e vai tentar evoluir o máximo que conseguir. Para os pilotos que estão no FPAK Junior Team ou que sonham em chegar aqui, deixou uma palavra de confiança, afirmando que “tudo é possível”.