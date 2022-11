Ralis: FPAK apresenta nova estrutura para as competições | AutoSport

A FPAK lançou hoje uma comunicação onde apresenta a nova estrutura para os ralis em Portugal. A Federação ouviu todas as partes interessadas e chegou a este modelo que será aplicado em 2023.

A estrutura apresentada tem o seguinte modelo:

Serão gerados os seguintes campeões:

CPR

CPR 2RM

CPCR

CP GTR

CP Júnior (2RM)

C PROMO

CAR

CMCR

Promo Norte

Promo Centro

Promo Sul

Start Norte

Start Centro

Start Sul

Serão ainda atribuídos aos pilotos e navegadores os títulos de vencedores dos respetivos

grupos de viatura em que participem.

Os campeonatos regionais Start Norte, Centro e Sul são reservados a viaturas “2RM” (duas rodas motrizes) sem homologação. Os campeonatos regionais Start Norte, Centro e Sul integrarão ainda uma competição Júnior para pilotos até 27 anos reservados a viaturas “2RM” (duas rodas motrizes) sem

homologação.

No Calendário Desportivo Internacional da FIA para 2023, estão, até ao momento, inscritas as seguintes provas pontuáveis a realizar em Portugal para Campeonatos.

· WRC – CAMPEONATO DO MUNDO DE RALIS (Rali de Portugal)

· ERC—CAMPEONATO EUROPEU DE RALIS (Rallye Serras de Fafe e Felgueiras)

· TAÇA DA EUROPA DE RALIS (Ralis Terras d’ Aboboreira e Rali Vinho da Madeira)

Séries Internacionais FIA de ralis a integrar em eventos nacionais.

· PEUGEOT 208 RALLY CUP IBERICA

· TOYOTA GAZOO Racing International Iberian Cup

Nota: O FPAK Júnior Team continuará em 2023. Os pilotos terão de ter no máximo 23 anos a 31 de dezembro de 2023, mantendo a FPAK a aposta de apoiar novos valores. Todos os eventos, serão disputados no formato de rali único, com um vencedor à geral único, sendo extrapoladas as diferentes classificações em função dos campeonatos em que se inserem. Na primeira prova a ordem de partida será ao critério do Diretor de Prova. Nas provas seguintes serão em função das classificações das provas comuns realizadas.