Ralis: A história da bandeira ao contrário | AutoSport

Esta é uma daquelas histórias que nos chegam e que nos fazem sorrir. O desporto motorizado é feito de paixão e de “pequenos” gestos que fazem toda a diferença e naturalmente que o rali Terras d`Aboboreira iria ser especial. A ausência do malogrado piloto da Hyundai, Craig Breen, foi sentida por todos de forma intensa. E os fãs nacionais, como é hábito, homenagearam Breen.

Mas, à boa maneira portuguesa, a história tem alguns percalços. Um grupo de adeptos dos ralis pintaram uns memoriais no percurso do rali durante as madrugadas antes dos reconhecimentos, de forma a homenagear Breen. Não sabemos se foi distração, a falta de luz, ou se foi a merenda que motivou o erro, mas no final do trabalho, em vez da bandeira da Irlanda, acabaram com a bandeira da Costa do Marfim que, apesar de ficar num continente completamente diferente, tem uma bandeira que pode dar azo a confusões. Uma troca de cores que se compreende. Na madrugada da véspera do rali, talvez com uma merenda menos caprichada e pressionados pelo pouco tempo, repararam no erro. A bela homenagem, que não esqueceu Colin McRae e Richard Burns, sempre presentes nas recordações dos fãs de ralis, ficou concluída com sucesso, com o resultado final já como os autores pretendiam, sem confusões geográficas.

São estas pequenas histórias que dão vida aos ralis. Um grupo de apaixonados perdeu tempo para fazer uma homenagem a um piloto que nos deixou em circunstâncias trágicas. A homenagem começou mal, mas acabou bem e ficaram com uma história para contar. Mais uma de tantas que os ralis proporcionam. São essas histórias que nos fazem sorrir, apesar deste desporto por vezes nos pregar rasteiras demasiado violentas. E com isto… os ralis irão estar sempre bem vivos.