Rali Vinho Madeira: Toyota GR Yaris Rally2 estreia-se no asfalto nacional com Alexandre Camacho

O Toyota GR Yaris Rally2 fará a sua estreia em rali de asfalto em Portugal na 65ª edição do Rali Vinho da Madeira, com Alexandre Camacho e Pedro Calado como pilotos. A equipa, apoiada pela Play Racing e Pirelli, contará com o suporte da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal.

Camacho, vencedor seis vezes do Rali Vinho da Madeira (2008; 2009; 2015; 2017; 2018, 2019 e 2023), competirá entre 1 e 3 de agosto com o novo carro, construído pela TOYOTA GAZOO Racing – World Rally Team na Finlândia. Ele é um dos pilotos mais bem-sucedidos da Madeira, com múltiplos títulos no Campeonato de Ralis “CORAL” da Madeira.

“Em primeiro lugar gostaria de agradecer este convite. O Rali Vinho da Madeira, é uma referência nos ralis de asfalto na Europa e um dos momentos altos da região, não só pela longevidade, mas pelo continuado sucesso. As inscrições para a prova, organizada pelo Club Sports da Madeira, ja terminaram, com mais de 80 inscritos. A classe Rally 2 vai ser muito competitiva e estou ansioso por poder competir ao volante do novo Toyota GR Yaris Rally2!” Refere Alexandre Camacho e remata:

“Curiosamente a minha estreia nos ralis foi em 2001 no Rali Vinho Madeira a convite do Francisco Tavares da União Comercial (Toyota na Madeira) com um Toyota Yaris de troféu, por isso, a prova este ano tem para mim um significado muito especial.”

O percurso do Rali Vinho da Madeira será similar ao do ano passado, com uma mudança no segundo dia, na especial do Palheiro Ferreiro, que agora inclui um troço de 24 km. A prova, com 80 pilotos, é focada na segurança e a sustentabilidade ambiental, utilizando combustível 100% sintético e renovável nos Rally2 (R5) para reduzir emissões. O Funchal servirá como quartel-general, com partida, chegada e uma super-especial na Avenida do Mar, atraindo grande público. Todos os preparativos indicam uma edição memorável.