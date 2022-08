Rali Vinho Madeira, tempos retificados: Bruno Magalhães com 19.3s de avanço para Alexandre Camacho | AutoSport

Na sequência do acidente de Alejandro Cachón na PE5 e no consequente atraso de Miguel Nunes, a The Racing Factory fez uma exposição ao Diretor de Prova, com o caso a ser depois analisado pelo Colégio de Comissários Desportivos, mas quando se esperava uma correção do registo de Miguel Nunes, o que sucedeu foi uma aparente penalização para Alexandre Camacho, que depois de ter terminado a nona especial a 8.0s de Bruno Magalhães surge agora no tempo Online da Amaweb a 19.3s do piloto da Hyundai.

Não há ainda – no momento em que escrevemos estas linhas – qualquer documento oficial anunciar o que se passou mas a verdade é que Alexandre Camacho/ Pedro Calado estão agora a 19,3s de Bruno e Carlos Magalhães. Assim que tivermos mais informação, voltaremos aqui.