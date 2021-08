Rali Vinho Madeira: Ricardo Teodósio quer ‘vencer’ no CPR | AutoSport

A pausa foi grande, mas terminou. Ricardo Teodósio e José Teixeira, atuais segundos classificados do Campeonato de Portugal de Ralis, estão motivados para o Rali Vinho Madeira, um dos ralis mais desafiantes dos CPR 2021.

Depois da vitória na ronda inaugural da competição e de dois pódios nas provas subsequentes, a dupla algarvia confia que será possível regressar ao continente na liderança do Campeonato, após o Rali Vinho Madeira. “Claro que o nosso objetivo passa por sermos os melhores classificados entre os concorrentes do CPR. Sabemos que o Rali Vinho Madeira é um rali difícil e desafiante, onde podem surgir sempre imprevistos que nos podem colocar fora da luta pelos nossos objetivos. É por isso importante entrar focado e motivado, para evitar correr atrás do prejuízo”, destacou o piloto algarvio antes de deixar umas palavras para o público madeirense: “Desejamos um bom resultado, mas também divertir o público que sempre tão bem nos acolhe.”

Na bacquet do lado direito, José Teixeira tem um papel fundamental num rali como o “Vinho Madeira” e não se esconde da responsabilidade.“Para desafios difíceis como este só há uma solução: mostrar resiliência e vontade de vencer. Estes são os condimentos perfeitos para que as coisas nos possam correr bem e consigamos chegar ao próximo sábado com o nosso objetivo cumprido. Sabemos que lutar pela vitória à Geral será extremamente difícil, tendo em conta o conhecimento dos nossos adversários locais. Ainda assim vamos à luta, em busca do melhor resultado possível, que nos permita somar o máximo número de pontos para o Campeonato de Portugal.”

A quarta ronda do CPRvai para a estrada no próximo dia 6 de agosto, com a realização das especiais Campo de Golfe, Palheiro Ferreiro, Boaventura e Cidade de Santana. Num rali em tudo idêntico ao de 2020, a organização deixou para sábado, 7 de Agosto, as tradicionais passagens pelos troços de Câmara de Lobos, Ponto do Sol, Ponta do Pargo, com o rali a terminar na sempre espetacular especial do Rosário.