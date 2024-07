Rali Vinho Madeira, Ricardo Teodósio: “gosto muito do rali, quero o melhor resultado possível”

O CPR 2024 não está a correr nada bem ao Campeão em título, tem apenas um pódio, e logo na sua prova, no Algarve, de resto, começou com um sétimo lugar em Fafe, foi 3º no Algarve, capotou violentamente no Terras d’Aboboreira, foi 10º no rali de Portugal e quinto no arranque do asfalto em Castelo Branco pelo que regressa agora à Madeira com o seu Hyundai 120N Rally2 onde pretende conquistar “o melhor resultado possível. Sem preocupações quanto a campeonatos, já não tem qualquer hipótese, a ideia é fazer uma boa prova: “O nosso maior desejo é que as coisas corram bem, pois, ao longo dos últimos anos, tem havido sempre a algo a acontecer que não nos permitiu estar ao nível que desejávamos. São contingências dos ralis, mas, efetivamente, uns têm mais sorte que outros. Tal como a maior parte dos nossos adversários, temos um bom conhecimento da prova, mas nunca consegui estar a 100%. No entanto, gosto muito do rali e arrancamos com a meta de conseguir o maior número de pontos possível para o campeonato português. Esta é uma época que não nos tem corrido bem e, nesse cenário, só devo agradecer todo o apoio que continuo a receber das pessoas, equipa, família e todos os seguidores dos ralis em geral”.

Teodósio tem 48 anos e os seus primeiros passos nos ralis remontam a 2001 com um Mitsubishi Lancer Evo III. Numa carreira em que juntou grande número de fãs pela sua espetacularidade e postura nas corridas, venceu os campeonatos regionais sul em 2010 e 2011 e foi campeão nacional em 2019, em Skoda Fabia R5, 2021 com Skoda Fabia Rally2 Evo e 2023 no atual Hyundai.