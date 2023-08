Rali Vinho Madeira: Quem leva a melhor? | AutoSport

Muito embora não retirem pontos aos pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), Alexandre Camacho (Skoda Fabia Evo Rally2) e Miguel Nunes (Skoda Fabia Evo Rally2) serão as principais referências no Rali Vinho da Madeira, a sexta prova da temporada e segunda em pisos de asfalto, que arranca na próxima quinta-feira e decorre até sábado nas estradas da “Pérola do Atlântico”.

Será uma competição do tipo… todos contra Camacho e Nunes, os vencedores das últimas seis edições, exercendo um acentuado domínio face aos forasteiros que reflete não apenas um profundo conhecimento das estradas locais, mas também talento e uma cuidada preparação de cada evento.

Com os títulos do CPR em aberto, até porque restam ainda três provas (Madeira, Água e Vidreiro) para o fecho da época, sem dúvida que esta entrou já na sua fase decisiva, do tudo ou nada, até porque para efeitos de classificação final contabilizam-se os sete melhores resultados dos oito ralis.

E se a nível de discussão da vitória nesta edição do Rali Vinho da Madeira os candidatos do CPR pouco se importarão com Alexandre Camacho e Miguel Nunes, ou mesmo o italiano Giandomenico Basso (Skoda Fabia Evo Rally2), já vencedor de quatro edições, as suas atenções centrar-se-ão, em primeiro lugar, no desempenho de Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2). O piloto britânico do Team Hyundai Portugal tem dominado a época desde que sucedeu ao malogrado Craig Breen e chega agora a um rali que embora não lhe seja desconhecido – foi 5º classificado em 2009 e desistiu, devido a problemas de motor, em 2010 quando era 2º – fará agora mais de uma dezena de anos [13] sobre a última vez que o disputou.

Meeke deverá ser, portanto, a referência dos pilotos continentais, ainda que possa apresentar-se algo “inferiorizado”, já que vai estrear na Madeira um novo navegador, Brian Hoy – na mesma data, James Fulton correrá o Rali da Finlândia com Josh McErlean (Hyundai i20 N Rally2) –, que nos últimos anos andou ao lado de Jon Armstrong ou Callum Devine nas classes secundárias e apenas disputará agora o seu primeiro rali com um piloto “top”…

Esperando-se uma boa “reação”, desde o primeiro momento, tanto de José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2), que desde o início da fase de asfalto da temporada tem estado bem mais na frente, mas também de Miguel Correia (Skoda Fabia Evo Rally2), de Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) e do campeão em título, Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2).

Correia, o líder do CPR, não tem sido muito feliz nas últimas provas, enquanto Teodósio dá sinais de se encontrar em crescendo e Araújo ainda procura de adquirir confiança absoluta no seu novo Fabia. Contudo, há que não esquecer, ainda, Bernardo Sousa (Citroen C3 Rally2) como sério candidato à discussão dos primeiros lugares no CPR, sem que tal resulte do facto de ser madeirense, mas, acima de tudo, pela subida gradual de rendimento nas últimas provas. De tal modo que em Castelo Branco surpreendeu tudo e todos pela consistência, acabando, graças a um “forcing” final digno de registo, por conquistar o segundo lugar final, apenas batido por Kris Meeke.

Depois da ausência forçada, por motivo de doença, em Castelo Branco, Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) estará de volta ao CPR, tal como o seu irmão Paulo Meireles (Hyundai i20 N Rally2), que inicialmente não tinha este rali no seu programa desportivo, e a este duo de Guimarães juntam-se os regressos de Lucas Simões (Ford Fiesta Rally2), estreante na Madeira, tal como o algarvio Ricardo Filipe (Ford Fiesta R5), enquanto Paulo Neto (Skoda Fabia Evo Rally2) também retoma a sua participação no campeonato.

Não menos interessante, também, como tem sido hábito, será a luta pela vitória no Campeonato de Portugal 2RM (duas rodas motrizes), numa prova que regista três ausências de vulto no “top 10” da tabela classificativa: Hugo Mesquita, Pedro Silva e Daniel Nunes.

Ernesto Cunha (Peugeot 208 Rally2), campeão em título e atual líder do campeonato, defende essa posição face a um conjunto de jovens tão aguerridos como Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4), Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4) ou Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4), mas haverá sempre que contar com a determinação de pilotos como Kevin Saraiva (Peugeot 208 Rally4), Rafael Cardeira (Renault Clio R3T), do ucraniano Anton Korzun (Peugeot 208 Rally4) ou do estónio Joosep Nogene.

HORÁRIO

QUINTA-FEIRA (3 agosto)

Free Practice (3.35 km) 08h30/10h00

Qualifying (3.35 km) 10h30

Shakedown (3.35 km) 11h30/13h30

Escolha da Ordem de Partida (Praça CR7) 13h00

PEC 1 – Cidade do Funchal (2.18 km) 19h30

Parque Fechado (Largo do Município) 19h40

SEXTA-FEIRA (4 agosto)

Partida (Largo do Município) 08h50

PEC 2 – Campo de Golfe 1 (10,47 km) 10h13

PEC 3 – Palheiro Ferreiro 1 (19,05 km) 10h59

PEC 4 – Cidade de Santana 1 (14,14 km) 12h40

Entrada no Parque Assistência (Av. Dr. Sá Carneiro) 14h01

Saída do Parque Assistência (Av. Dr. Sá Carneiro) 14h31

PEC 5 – Campo de Golfe 2 15h29

PEC 6 – Palheiro Ferreira 2 16h15

PEC 7 – Cidade de Santana 2 17h56

Entrada no Parque Assistência (Av. Dr. Sá Carneiro) 19h10

Saída do Parque Assistência (Av. Dr. Sá Carneiro) 19h55

Final (Parque Fechado/Largo do Município) 20h01

SÁBADO (5 agosto)

Partida (Largo do Município) 08h50

PEC 8 – Câmara de Lobos 1 (10,32 km) 09h48

PEC 9 – Ponta do Sol 1 (10,95 km) 10h39

PEC 10 – Calheta 1 (14,45 km) 11h19

PEC 11 – Rosário 1 (11,37 km) 12h37

Entrada no Parque Assistência (Av. Dr. Sá Carneiro) 13h27

Saída do Parque Assistência (Av. Dr. Sá Carneiro) 13h57

PEC 12 – Câmara de Lobos 2 14h30

PEC 13 – Ponta do Sol 2 15h21

PEC 14 – Calheta 2 16h01

PEC 15 – Rosário 2 (POWER STAGE) 17h19

Entrada no Parque Assistência (Av. Dr. Sá Carneiro) 18h18

Saída do Parque Assistência (Av. Dr. Sá Carneiro) 18h28

Pódio (Praça do Povo – Avenida do Mar) 18h30