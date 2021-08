Rali Vinho Madeira, Pedro Paixão: “O rali mais difícil da minha vida” | AutoSport

Já se sabia que o trio de equipas madeirenses que lutou pelo triunfo, e ainda Pedro Paixão, seriam os principais contendores da prova, e esperava-se até que partilhassem o pódio final, mas depois de cerca de um minuto perdido com um furo, ainda no primeiro dia, as suas chances de vencer terminaram aí. Caiu para décimo, encetando depois uma boa recuperação, e terminou no quarto posto:

“Não tenho palavras pois este foi um rali muito difícil, pleno de problemas. Chegar ao fim é gratificante pois recuperamos, só na última secção, cinco posições e ainda terminamos em quarto. Apesar de tudo e no cômputo geral, aquilo que fizemos é muito gratificante para mim. Este foi, sem dúvida, o rali mais difícil da minha vida. Tivemos muitos problemas durante todo o rali. Foi muito duro.”