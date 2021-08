Rali Vinho Madeira: Pedro Meireles e Mário Castro ausentes da prova | AutoSport

Pedro Meireles e Mário Castro voltaram a não ter a sorte pelo seu lado já que depois de terem ficado de fora no Rali de Portugal devido a problemas físicos do piloto, desta feita saíram de estrada nos testes e o carro ficou demasiado danificado para ser recuperado até às verificações técnicas da prova.

Tudo aconteceu quando numa sessão de testes pré-prova tiveram uma aparatosa saída de estrada, resultante de uma falha nos travões do Volkswagen Polo GTI R5, que ficou cerca de trinta metros abaixo do nível da estrada. Um grande susto, mas felizmente, tanto Pedro Meireles como Mário Castro saíram incólumes do acidente. Já o carro ficou bastante danificado e não havia material suficiente para o reparar até ao início da prova:

“É uma grande frustração ficar de fora de um dos ralis que mais gostamos mas ao mesmo tempo felizes por essa ser a principal consequência do sucedido”, disse Mário Castro.