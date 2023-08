Rali Vinho Madeira: PEC12 Câmara de Lobos 2 cancelada | AutoSport

A organização do Rali Vinho Madeira decidiu cancelar a segunda passagem PEC12 Câmara de Lobos 2, devido a questões de segurança. Tendo em conta que o troço tinha sido atrasado devido ao que sucedeu na classificativa de Rosário 1 em que um acidente levou à entrada de uma ambulância no troço, o que partiu a caravana e obrigou a um reagrupamento, isso levou ao atraso, mas pelos vistos não estavam reunidas as condições para se fazer o troço.