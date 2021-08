Rali Vinho Madeira, PE9: Armindo Araújo vence, Miguel Nunes mantem distância | AutoSport

A dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) começou o dia ao ataque e venceu a PE9, Câmara de Lobo 1, com 10.32km cronometrados. O campeão nacional em título fez 7:14.1 no final do troço, ficando à frente da dupla Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) que ficou a 1.6 seg. do melhor registo.

Miguel Nunes ganhou uma décima aos segundos classificados da geral, Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo), reforçando ligeiramente a sua liderança que é agora de 11.4 seg.

Nas contas do CPR, Armindo Araújo ganhou tempo à dupla Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) que continuam na frente da tabela do campeonato nacional mas Bruno Magalhães perdeu tempo para os homens da frente na geral. Apesar de manter o lugar no pódio, foi apenas o sexto desta especial, a 5.3 seg. do tempo de Araújo e está a 39.1 seg. do líder do rali. Nas contas do CPR, Araújo aproximou-se e está agora a 8.2 seg. de Magalhães, com a dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) a cair um lugar nas contas ( quinto tempo na PE9, a 4.2 seg. de Araújo), estando agora a 10 seg. de Magalhães. A dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) perdeu tempo nesta PE (7º tempo, a 6.4 seg. do melhor tempo) e está agora a 24.1 de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães. A dupla Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) também não começou o dia da melhor maneira, estando agora a 30.8 dos líderes do CPR (10º tempo nesta especial, a 10.7 de Araújo).

Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo) foram oitavos nesta especial à frente da dupla Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroen C3 R5).

Resultados AQUI