Rali Vinho Madeira, PE8: Miguel Nunes e Bruno Magalhães líderes, mas tudo ainda em aberto para amanhã | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) e Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) empataram no derradeiro troço do dia, a segunda passagem por Santana, e vão para o dia decisivo do Rali da Madeira separados por 11.3s. Miguel Nunes revelou que cometeram um erro ao levar duas rodas sobressalentes, pois com o peso a mais o carro ficou diferente e não lhe permitiu fazer melhor.



Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) foram novamente terceiros, mas como sucede desde o furo que tiveram na PE4, terminam o dia no nono lugar a 1m15.3s dos

Líderes.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) foram quartos, novamente os melhores do CPR e desta forma solidificam a sua posição de melhores concorrentes do CPR, mas neste troço o piloto do Team Hyundai Portugal teve alguns problemas com a válvula pop off do turbo, o que condicionou um pouco. Têm 11.1s de avanço para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), curiosamente depois de terem empatado com os homens da Hyundai neste troço.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) terminam o dia a 13.5s da frente. Não estão fora da luta pelo ‘triunfo’ no CPR, mas terão de atacar para recuperar. Um pião na primeira especial da tarde ‘levou-lhes’ algum tempo.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) tiveram uma má tarde. Chegaram ao final da manhã na frente do CPR, quando os pisos estiveram ‘anárquicos’, mas quando a estrada secou (na sua grande parte) tiveram dificuldades em manter um ritmo alto, e com isso caíram de primeiros para quartos, e pior do que isso, a 23.0s da frente do CPR.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) tiveram uma tarde razoável, mas estão mais longe da frente do que estavam no final da manhã.

Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroen C3 R5) são sextos, deram um toque e danificaram o C3. tiveram de parar na ligação.

Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo) fecham o top 10 numa prova que lhes está a correr mal: “não estou ao nível do carro”, disse à RTP Madeira.

