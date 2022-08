Rali Vinho Madeira, PE8: José Pedro Fontes vence e aproxima-se do pódio… | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) vencem a segunda passagem por Boaventura, bateram Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) por 4.3s, com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) sete décimos mais atrás.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2) foram quartos a 5.7s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) logo a seguir, com Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) a ser apenas sexto e a perder 10.1s queixando-se do mau funcionamento dos limpa para brisas, muito necessários neste troço, já que choveu em boas partes da especial.

Com estes números, na frente , Camacho tem agora 15.3s de avanço para Bruno Magalhães, com Miguel Nunes já 24.3s. Independentemente dos segundos que eventualmente forem devolvidos ao piloto da The Racing Factory, começa a ficar muito longe dos seus adversários.

Nas contas do CPR, José Pedro Fontes começou este última secção a 21.0s de Bruno Magalhães e já está a 10.7s, e ainda falta um troço. Belo andamento do piloto do Citroën C3 Rally2, que à geral está a 1.7s do pódio para já ocupado por Miguel Nunes, que continua à espera da decisão do CCD quanto ao tempo que perdeu com o acidente de Alejandro Cachon.

Quem também está a ter uma tarde abaixo da manhã que fez é Armindo Araújo, que de repente já está a 16.2s do segundo lugar de Zé Pedro Fontes no CPR. Nada que seja um enorme problema para o campeonato, mas as coisas já estiveram bem melhores.

Bernardo Sousa é sexto a 19.5s de Armindo Araújo e Ricardo Teodósio está mais 20.5s atrás. Miguel Correia ficou um pouco mais longe de Teodósio. Falta um troço para o final do dia.

Tempos Online – CLIQUE AQUI