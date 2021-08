Rali Vinho Madeira, PE7: Luta à geral intensifica-se, Fontes sobe a 2º do CPR | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) bateram Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) por 1.8s com Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo)

a cederem mais 3.4s para o seus mais diretos perseguidores, sendo que na classificação geral a margem entre primeiro e segundo desce para 11.3s, isto quando falta um troço para o final do dia de hoje.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) foram quartos e os melhores do CPR, batendo Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) por 0.3s, com Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) agora pneus certos a ficarem colocados 1.2s mais trás.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) foram quartos e cederem 2.3s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) a ter dificuldades de acompanhar o ritmo à sua frente. Significa isto que na geral do CPR, Bruno Magalhães tem gora 11.1s de avanço para José Pedro Fontes, com Armindo Araújo a cair para o terceiro lugar do CPR, mas apenas a 0.9s de Fontes. Quem já se deixou atrasar significativamente foi Ricardo Teodósio, que começou a tarde na frente do CPR, mas não se deu tão bem com os pisos secos, pois caiu na classificação e já está a 20.9s de Bruno Magalhães e tem Bernardo Sousa a 3.5s.

Tempos Online – CLIQUE AQUI