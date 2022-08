Rali Vinho Madeira, PE6: Alexandre Camacho e dilata (ainda mais) a liderança… | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) vencem mais uma especial, bateram José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) por 0.6s com Simone Campedelli/Tania Canton (Skoda Fabia Rally2) em terceiro a 1.2s, com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) a 1.2s.

Quinto lugar para Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2), que cedem 3.4s para Camacho e meio segundo para Bruno Magalhães.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2) foram sextos a 6.2s na frente de Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2).

Desta forma, na frente, Alexandre Camacho dilata a margem na frente colocando-a em 10.6s face a Bruno Magalhães, que se queixou no final do carro muito macio, que o fez perder tempo. Miguel Nunes continua em terceiro agora a 20.3s, ficando por saber qual será a decisão do CCD quanto ao tempo que poderá (ou não) ser ‘devolvido’ ao piloto da The Racing Factory.

josé Pedro Fontes passou para a frente de Armindo Araújo, que está agora a 2.2s dos seus adversários. Bernardo Sousa é sexto na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2), com Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2), Miguel Correia /Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2) e Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2) a fechar o top 10.

Em termos de CPR, Bruno Magalhães tem 18.7s de avanço, agora para José Pedro Fontes com Armindo Araújo em terceiro 2.2s mais atrás. Ricardo Teodósio é quarto a 34.2s de Araújo e a 55.1s da frente do CPR.

