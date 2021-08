Rali Vinho Madeira, PE5: Alexandre Camacho vence, Bruno Magalhães novo líder no CPR | AutoSport

No arranque da tarde do primeiro dia de Rali Vinho Madeira, Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) bateram pela primeira vez nesta prova Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo), ganhando-lhes 0.8s, muito pouco para a margem que perderam durante a manhã. Contas feitas, a diferença entre os dois principais favoritos ao triunfo nesta prova desceu agora para 17.5s, num troço bastante mais homogéneo em termos de piso, com o asfalto ainda molhados em algumas zonas, mas bastante mais seco que de manhã.

Terceiro lugar para Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) pião PE5, mas com a margem que perderam de manhã estão a 1m15.5s dos líderes.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) foram quartos a 3.5s dos mais rápidos, segundos entre os concorrentes do CPR atrás de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), pelo que a liderança no CPR muda de ‘dono’, passando agora para as mãos dos homens da Hyundai, que têm agora 3.6s de avanço para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo), que perderam neste troço 6.3s para Fontes e 5.7s para Bruno Magalhães.

Desta forma, no CPR, Bruno Magalhães lidera agora com 3.6s de avanço para Ricardo Teodósio, com Zé Pedro Fontes, 4.5s mais atrás, a 8.1s do Team Hyundai Portugal.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) venceram a especial e subiram ao terceiro lugar 4.5 atrás de Ricardo Teodósio.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) fizeram um pião na PE5, tiveram que voltar para trás, perderam 8.2s, e com isso são agora quarto do CPR a 9.9s dos novos líderes.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) também fizeram um pião e o que recuperaram depois da PE1, a tal em que a muita água os ‘tramou’, desta vez cederam 9.3s e estão agora novamente a 23.3s da frente.

Pedro Paixão passou Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo) na geral, com estes últimos a cair para o 10º lugar.

