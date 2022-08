Rali Vinho Madeira, PE4: Miguel Nunes vence e aproxima-se da frente | AutoSport

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) venceram a segunda passagem pelo Campo de golfe, bateram Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) por 1.7s e com isso aproximaram-se um pouco mais dos dois homens da frente que continuam a ser Alexandre Camacho e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2), que neste troço foram apenas sextos, já que tal como o piloto revelou no final à RTP Madeira “tenho o carro a falhar, o motor a trabalhar a 3 cilindros”.

Com isto cederam 4.4s e estão agora a 3.8s da frente e têm Miguel Nunes a 1.8s. Azar para o piloto do Team Hyundai Portugal, vamos ver se o problema é passageiro.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2) foram apenas sétimos nesta especial, ficaram um pouco mais longe da frente, mas cederam um pouco de tempo tanto para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), que ‘venceram’ entre os concorrentes do CPR, como para Bruno Magalhães, apesar dos problemas deste.

Alejandro Cachon/Angel Vela (Citroen C3 Rally2) foram terceiros nesta especial, na frente de Simone Campedelli/Tania Canton (Skoda Fabia Rally2), com os dois estrangeiros atrasados devido a incidentes na parte da manhã, furo para o espanhol, e no caso do italiano, penalizou à saída do parque de assistência devido ao facto da The Racing Factory ter precisado de reparar o acelerador do Skoda do italiano, que estava a funcionar apenas a 20% da sua capacidade.

A fechar o top 10 do rali estão para já Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2) em sexto, na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2),

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2), Miguel Correia /Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2), Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2) e Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2), já fora do top 10.

Tempos Online – CLIQUE AQUI