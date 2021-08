Rali Vinho Madeira, PE4: Miguel Nunes domina, Ricardo Teodósio na frente do CPR | AutoSport

Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) lideram o Rali da Madeira no final da primeira manhã de prova com 18.3s de avanço para Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo): “fizemos as escolhas certas, estamos a tentar cumprir a nossa parte, mas falta muito rali. Vamos tentar andar o máximo, pois os adversários vão tentar reagir”, disse Miguel Nunes à RTP Madeira, depois duma manhã em que bateu os adversários em toda a linha…

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) isolaram-se no terceiro lugar da geral, a 23.4s da dianteira, mas na frente do CPR, isto apesar de alguns pequenos sustos, especialmente nas travagens, o que significa que estão a andar muito forte nesta prova. Este não é um rali que costuma ser bom para o algarvio, mas desta feita estão a fazer uma exibição muito boa. Depois de terem chegado empatados ao cabo da PE3, bateram

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) por 2.1s, margem que têm agora de avanço na liderança das contas do CPR. Quanto aos homens da Hyundai, Bruno Magalhães diz que está “mais ou menos satisfeito com a condução e com o carro”, revelando que as “escolhas de pneus foram demasiado cautelosas”.

Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroen C3 R5) terminaram a primeira manhã de prova na quinta posição, a 26.9s da frente, num rali que não conheciam, e que está a ser uma espécie de ‘curso acelerado’.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) terminam a manhã no sexto lugar da geral, e em terceiro no CPR, mas a 4.4s da frente, o que é irrisório numa prova com esta extensão: “faço um balanço mediano, entrámos com pressões erradas no troço anterior, perdemos tempo, basicamente não fizemos nada de muito mau nem nada de muito bom nesta primeira manhã de rali”

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) perderam 12.5s nesta última especial da manhã depois de um furo lento, de depois de terminarem a PE3 a 5.2s da frente do CPR, terminam a manhã a 10.8sm mais que duplicando a desvantagem: “furámos, mas vamos continuar e tentar. Está a ser divertido, vamos tentar ir atrás do tempo que perdemos”, disse Fontes.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) começaram a manhã a 23.8s da frente, devido à escolha de pneus, mas se perderam no primeiro, recuperaram nos outros pois venceram os últimos dois troços entre os concorrentes do CPR e com isso estão apenas a 5.9s de Armindo Araújo em quinto no CPR. Miguel Correia é que já está longe demais da frente, a 42.8s de Teodósio.

Os grandes azarados deste final de manhã são Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) pois um furo fê-lo perder muito tempo. Estavam a 18.1s da frente, perderam 55.3s, e caíram para o 10º lugar da geral, a 1m13.4s, uma margem que os impossibilita desde já a lutar pelo triunfo na prova, em condições normais.

Tempos Online – CLIQUE AQUI