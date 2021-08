Rali Vinho Madeira, PE3: Miguel Nunes ‘foge’, ‘empate’ no CPR | AutoSport

Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) voltam a vencer um troço, desta feita na frente de Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroen C3 R5), com Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) em terceiro, com as suas escolhas de pneus a darem agora resultado. Perderam no primeiro troço, estão a recuperar.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) foram quartos a 3.0s de Nunes, continuando a sofrer com as escolhas de pneus, que são compromissos e por isso, nunca perfeitas.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) ficaram logo a seguir na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) que no final revelou ter tido cautelas nas zonas húmidas.

Os madeirenses Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) e Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) continuam a perder muito tempo para Miguel Nunes, que desta forma aumentaram para 10.8s a margem para Alexandre Camacho, com Ricardo Teodósio e Bruno Magalhães ambos a 16.5s da frente e como se percebe empatados na ‘liderança’ do CPR. Pedro Paixão caiu para o quinto lugar e já está a 18.1s da frente.

Jan Solans subiu para a sexta posição por troca com Armindo Araújo, que caiu para o sétimo lugar na frente de José Pedro Fontes.

No CPR, 5.2s separam os quatro primeiros com Ricardo Teodósio e Bruno Magalhães empatados, Armindo Araújo a 2.8s e Fontes a 5.2s. Apesar de ter recuperado alguma coisa, Bernardo Sousa está a 19.2s. Miguel Correia já está a 31.6s. No CPR, três troços, três pilotos já passaram pela liderança…

