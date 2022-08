Rali Vinho Madeira, PE3: Alexandre Camacho é o novo líder | AutoSport

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) venceram a primeira passagem pelo Palheiro Ferreiro, uma longa especial com 19.01 Km, bateram Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) por 1.3s, com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) em terceiro a 2.5s e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2) a 6.7s.

Com estes resultados, os dois pilotos madeirenses suplantaram os seus colegas continentais, pelo que Alexandre Camacho é o novo líder do rali, com 1.1s de avanço para Bruno Magalhães, enquanto Miguel Nunes passou Armindo Araújo, e está agora a 7.3s do seu adversário, novo líder da prova.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) foram quintos e sobem uma posição na geral,

Simone Campedelli/Tania Canton (Skoda Fabia Rally2) tiveram problemas, perderam mais de um minuto e caíram várias posições na geral.

Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2) são sextos na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2), quem também voltou a perder muito tempo neste troço foram Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2), já estão a 47.1s da frente, atrás de Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) que são oitavos.

