Rali Vinho Madeira, PE2: Miguel Nunes reforça, no CPR lidera Ricardo Teodósio | AutoSport

Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) venceram novamente a segunda especial do Rali da Madeira, batendo José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) por 4.1s, com Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5), agora com os pneus certos, a terminarem a especial no terceiro lugar. As escolhas de pneus feitas na assistência do início de amanhã já estão a provocar o sobe e desce dos concorrentes que estão agora a ‘pagar’ ou a recolher os ‘louros’ das escolhas feitas, sendo que no final da manhã se verá quem tem ‘razão’.

Na geral Miguel nunes dilatou a margem para Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo), que neste troço estiveram de ‘pneus errados’, colocando-a em 6.4s, com

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) a fazerem um bom tempo e a ascender ao terceiro lugar da geral, primeiro dos concorrentes do CPR.

Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) não tiveram um troço fácil, pneus chuva atrás montados no seu Skoda, o que descompensa o carro, e são quartos a 13.3s dos líderes.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) são quintos da geral, sendo que a maior queda, para já foi de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) que com o compromisso dos pneus perderam agora, e esperam ganhar noutros troços. Caíram para o sexto lugar, terceiro do CPR a 3.3s de Teodósio e a 2.1s de Bruno Magalhães, que por sua vez está a 1.2s de Teodósio. Fontes também está perto, é quarto, mas apenas a 2.1s de Araújo. Bernardo Sousa é que descolou muito fruto do tempo que perdeu na PE1. no CPR, quatro concorrentes estão separados por 5.4s.

Na prova reservada ao campeonato madeirense, Camacho está a 6.4s de Nunes e Paixão a 13.3s.

