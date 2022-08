Rali Vinho Madeira, PE2: Alexandre Camacho vence, Bruno Magalhães lidera por 0.1s | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) venceu a primeira passagem pelo Campo de Golfe, uma especial com o piso molhado em muitas zonas. Nesse contexto, as diferenças foram já significativas entre as principais duplas, tendo em conta o que quiseram, ou não arriscar.

Camacho foi quem mais arriscou, bateu Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) por 2.4s, que foi claramente o melhor do CPR, com o piloto da Hyundai a manter a liderança por 0.1s.

Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) foi terceiro mas a 9.2s de Alexandre Camacho, depois de ter arriscado em cruzar tipos de pneus. Uma aposta que para já não colheu. são quartos da geral a 8.7s da frente.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2) foram quartos a 9.3s, revelando no final que foram muito ‘conservadores”. São terceiros da geral a 7.3s. José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) foram quintos, a 9.6s da frente, “difícil” disse no final.

Simone Campedelli/Tania Canton (Skoda Fabia Rally2) cederam 10.9s, 3.7s na frente de Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2), Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) ficaram logo a seguir depois de alguns sustos: “é uma merda, tem zonas que agarra outras que não agarra”, disse à RTP Madeira.

Miguel Correia /Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2) foi 10º a 22.7s, na frente de Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2), Paulo Neto/Antonio Costa (Skoda Fabia Rally2)

Alejandro Cachon/Angel Vela (Citroen C3 Rally2) furou a roda traseira direita e perdeu 2m25.7.

