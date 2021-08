Rali Vinho Madeira, PE14: O que disseram os pilotos | AutoSport

Pedro Paixão foi o mais rápido nesta especial, fazendo um grande tempo. Nas contas pela vitória da prova, Miguel Nunes mantém-se na frente, mas cada vez mais pressionado por Alexandre Camacho.

Miguel Nunes admitiu que teve forçar o andamento pois a pressão de Camacho a isso obriga, referindo também que teve um problema no arranque, que o fez perder algum tempo. Já Alexandre Camacho manteve o discurso que tem usado durante todo o dia, referindo que tem andado no máximo: “Temos andado no nosso máximo. Estou satisfeito, gostava de mais, mas é difícil. Estamos a dar o nosso máximo e está mesmo muito no limite.”

Bruno Magalhães não referiu os problemas técnicos que o preocuparam nos últimos troços da manhã: ” Sim está tudo bem, a atacar bastante e estes dois últimos troços viemos no máximo e vamos tentar manter a posição.”

José Pedro Fontes voltou a não ser muito expansivo nos comentários no final da PE14: “Pensava que o tempo ia ser melhor. Não estou satisfeito. Satisfeito é ganhar!”

Armindo Araújo, que ficou fora da luta pelo pódio à geral e pela vitória no CPR, pareceu resignado: “Furamos no troço anterior, estamos fora da luta, portanto é levar o carro até ao fim. Faz parte do jogo.”

Ricardo Teodósio, que já se tinha queixado de dois sustos na PE anterior, colecionou mais dois: “Foram mais dois sustos. Lá em cima depois de passarmos as casas, começa-se a descer, temos uma esquerda a noventa graus, quase que fui em frente. Depois passamos aquela zona muito rápida lá em cima com uma direita que fecha no fim, fui quase até à vossa câmara. Mãezinha do céu, é cada susto!” disse aos microfones da RTP.

Bernardo Sousa estava contente com a sua prestação nesta PE, admitindo que estava bem disposto e que vinha a fazer o que gosta e que gostou bastante.

Pedro Paixão estava também mais contente do que no final da manhã: “Muito mais divertido, não há zonas molhadas que me retirem confiança. A inexperiência dá nisto, foi se sentindo no rali inteiro e tive muita dificuldade em adaptar-me a condições húmidas e depois secas. Neste momento está tudo seco e as coisas estão me a sair melhor e acho que se nota nos tempos é pena não ter sido assim o rali todo.”

Miguel Correia também era dos pilotos que vinha mais satisfeito depois das duas primeiras PE da tarde: “Está a correr bastante melhor, o carro está muito melhor para este tipo de pisos. Temos informação que as próximas duas classificativas estão mais molhadas, mas estamos cá para nos divertirmos e tirar o máximo de proveito para o próximo ano. “