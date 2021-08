Rali Vinho Madeira, PE12: O que disseram os pilotos | AutoSport

No final da PE12, que fechou as festividades desta manhã, todos os pilotos referiam as condições difíceis da estrada, com diferentes níveis de aderência provocados pelo piso húmido em certas zonas do troço.

Miguel Nunes estava relativamente satisfeito no final da Especial: “Está a correr bem. Esta especial estava muito perigosa no topo, tivemos que ser muito lentos nessa zona, pois estávamos com pneus para seco, vamos ver”, disse Nunes antes de saber que tinha perdido mais de seis segundos para Alexandre Camacho.

Camacho, que tem estado ao ataque durante o dia todo, realçou essa ideia: “Estamos a dar tudo. Optamos por colocar dois pneus intermédios para ver se ganhávamos na subida, vamos ver se deu resultado”, disse antes de saber que a sua escolha tinha sido a mais acertada.

Bruno Magalhães pareceu algo apreensivo no final da PE12, com queixas de falhas no seu carro: “Não está a correr muito bem, estamos com problemas na bomba de gasolina, o carro veio o troço todo a falhar. Vamos ver se há alguma coisa a fazer, mas esperemos que não seja nada de grave. “

José Pedro Fontes, que está na perseguição de Magalhães, não foi muito expansivo nas suas declarações, quando questionado pela RTP Madeira sobre a sua manhã: “Uns melhores outros piores. Agora vínhamos com pneus cruzados, não sei se foi bom ou mau.”

Armindo Araújo também procura um lugar no pódio à geral e a vitória no CPR explicou as exigências desta especial: “O início estava seco, o meio estava molhado, a descida estava seca, foi um compromisso. Os três da frente do CPR fizeram escolhas de pneus diferentes pelo que não sei o que vamos ter no final. Perdemos muito tempo no molhado, não sei se recuperamos ou não no seco.”

Ricardo Teodósio, que está longe das contas pela vitória no CPR parecia algo resignado apesar de ter dado espetáculo, como é seu hábito: ” Estas condições são tramadas, tivemos de tomar decisões de afinação de carro e pneus antes, porque estava molhado. Arriscamos mas não sei se resultou. Estava muito molhado e muito escorregadio. Um quilómetro antes de chegar ao topo é onde estava pior, está muito molhado e escorrega muito.”

Bernardo Sousa ganhou algum tempo nesta última especial da manhã mas admitiu que só ficaria satisfeito se estivesse na frente: “Estaria satisfeito se estivesse em primeiro. Acabou por não ser muito mau, fizemos uma escolha de pneus a contar que a estrada estivesse um pouco pior, sabia que as duas primeiras iriam estar secas e nestas esperávamos que estivesse molhadas, mas só estava no início desta e anterior a Ponta do Parque não estava como esperávamos também . Preferi diminuir os riscos e limitar as perdas.”

Pedro Paixão estava algo desalentado no final desta manhã: “Nos outros anos acabamos por desistir e ir para casa mais cedo. Mas este rali estou desejoso que acabe que isto não está a correr nada bem. A equipa está excelente, tal como o carro e o co-piloto, mas as coisas não nos estão a sair bem, não estou a conseguir guiar bem, há coisas que estão desencontradas e não é de todo o nosso rali.”

Miguel Correia confirmou as dificuldades deste troço: “A subida estava bastante difícil, a parte da descida já estava bastante mais seca, já deu para nos divertirmos mais, mas a subida foi uma lotaria.”