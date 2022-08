Rali Vinho Madeira, PE12: Miguel Nunes soma e segue | AutoSport

A dupla Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) está em grande nesta manhã e voltou a vencer uma especial, a terceira do dia (Ponta do Pargo 1 – 9.77 km). Miguel Nunes continua a impor um ritmo fortíssimo, apenas igualado pela dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) que ficou nesta especial um pouco mais longe (+1.9 seg.). José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) continua a ser o melhor do CPR nesta manhã e voltou a fazer o terceiro tempo, perdendo 4.5 segundos para o melhor registo. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2) foram quartos e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) foram quintos, sem conseguir minimizar as perdas para Camacho, que está cada vez mais perto da liderança.

Olhando para a tabela classificativa geral, Bruno Magalhães continua líder, mas começou o dia com 19.3 segundos de vantagem e tem agora apenas 6.4 segundos para Camacho. José Pedro Fontes está um pouco mais perto da frente (+21.3 seg.) mas vê agora Miguel Nunes cada vez mais perto, tendo passado Armindo Araújo, que é agora o quinto classificado.

No CPR, Magalhães está na frente de Fontes e Araújo está a 32.2 seg. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) e Miguel Correia /Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2) completam o top 5 e para já as contas parecem estabilizadas.

