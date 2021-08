Rali Vinho Madeira, PE12: Alexandre Camacho vence e volta à discussão pela vitória | AutoSport

Tudo em aberto para o final deste emocionante Rali Vinho Madeira. Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) fizeram a opção certa de pneus e ganharam 6.3 seg. à dupla Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo).

Alexandre Camacho fez o tempo de 7:11.4 no final da PE 12 Rosário 1, com condições de estrada mistas, com zonas molhadas e secas. Miguel Nunes, que parecia estar confortavelmente na frente, tem agora pela frente uma tarde decisiva, com Alexandre Camacho por perto. A dupla Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) fez o melhor tempo dos homens do CPR, tendo ficado a 8.9 seg. do melhor tempo. Seguiram-se Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) com o quarto melhor tempo (+10.9) e a fechar o top 5 Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5), a 11.1 seg. do melhor tempo, que se queixou de problemas na bomba de combustível.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) foram sextos nesta PE 12 (+12.4 seg.), seguidos da dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) a 12.5 seg. de Camacho. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo), Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroen C3 R5) e Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo) completaram o top 10 nesta especial.

Nas contas pela vitória à geral, Miguel Nunes/João Paulo mantêm a liderança, agora com apenas 6.7 seg. de vantagem para Alexandre Camacho/Pedro Calado e a completar o pódio temos Bruno Magalhães/Carlos Magalhães a 56.7 seg.

Magalhães tem aguentado a liderança no CPR, e apesar dos problemas que referiu no final da especial, alargou a distância para Armindo Araújo, que é agora de 4.1 seg. , com José Pedro Fontes a 6.6 seg. Ricardo Teodósio está a 23.7 seg. de Magalhães, à frente de Bernardo Sousa ( +29.5), Miguel Correia e Paulo Neto, ambos a mais de um minuto.

Resultados AQUI