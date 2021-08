Rali Vinho Madeira, PE11: Alexandre Camacho vence, CPR ao rubro | AutoSport

A dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) respondeu ao forte ataque de Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo), na PE anterior, e venceu a PE11.

Alexandre Camacho/Pedro Calado fez o melhor registo na Ponta do Pargo 1, com o tempo de 5:53.3, com Miguel Nunes/João Paulo a ficarem a 0.4 seg. Esta dupla continua destacada na frente do rali, mas a luta pelo último lugar do pódio e o primeiro lugar do CPR está ao rubro.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) recuperaram tempo e foram os melhores do CPR nesta PE, tendo ficado a 3.1.seg de Camacho. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) fizeram o quarto melhor tempo desta especial, a 5.4 seg. do melhor registo, seguido de Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroen C3 R5) em quinto, fizeram exatamente o mesmo tempo da dupla Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo), a 7.3 do melhor tempo. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) fez o sétimo tempo a 7.6 seg. de Camacho, tendo feito exatamente o mesmo tempo da dupla Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5). Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) ficaram em nono lugar nesta especial (+8.2 seg.) e a fechar o top 10 tivemos Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo) a 12.8 seg. do melhor registo.

Nas contas do CPR tudo em aberto, com Bruno Magalhães ainda na frente, seguido de perto por Armindo Araújo (+2.8 seg.) e José Pedro Fontes (+5.2seg.). Ricardo Teodósio está a alguma distância deste trio, a 21.9 seg. de Magalhães, Bernardo Sousa está a 31.7 da frente. Miguel Correia e Paulo Neto acompanham de longe esta luta.

Resultados AQUI