Rali Vinho Madeira, PE10: Reação dos pilotos | AutoSport

No final da PE10, Miguel Nunes, que fez o melhor tempo, em declarações à Antena 3 Madeira, afirmou que o comportamento do carro ficou algo comprometido com os dois pneus que carrega na traseira do seu Skoda, jogando pelo seguro caso a meteorologia lhe pregue uma partida.

Alexandre Camacho admitiu que na primeira PE da manhã, arriscou um pouco admitindo que “estamos a tentar andar ao máximo”, para tentar recuperar tempo a Miguel Nunes.

Bruno Magalhães falou da importância da escolha de pneus: “Fizemos uma escolha de pneus a pensar nas próximas duas PE, portanto sofremos bastante nas primeiras do dia. Agora vamos ver se temos sorte ou não.”

José Pedro Fontes não estava particularmente agradado no final da segunda PE do dia afirmando que “não gostei muito da minha condução. Ataquei pouco.”

Já Armindo Araújo revelou ter ficado surpreendido com o tempo da PE 9, primeira do dia: ” Sem perceber como, fizemos um bom tempo na primeira passagem, pois o carro estava a escorregar em demasia, mas ainda assim fizemos um tempo bom. Usamos a mesma toada para este troço, ao ataque, mas é muito imprevisível com este tipo de afinações, saber se estamos a andar bem face à concorrência. Vamos analisar e ver o que dá. Correu tudo bem e não houve problemas.”

Ricardo Teodósio revelou as dificuldades que tem sentido ao longo deste dia: “Não está a correr como nós queríamos. O tempo não permite que arrisquemos num pneu mais duro. Há sítios onde conseguimos ser um pouco mais rápidos mas noutros não e por isso temos de manter o carro na estrada.”

Bernardo Sousa, que pela primeira vez fez esta PE mostrou-se agradado com a mesma: “É porreira! Esta parte final tem ali uma zona muito rápida. Fizemos uma escolha de pneus a pensar na previsão que apontava para chuva para o outro lado da ilha, espero chegar lá e estar um bocadinho molhado. De resto tudo está a correr bem.”