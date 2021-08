Rali Vinho Madeira, PE10: Miguel Nunes, ao ataque, venceu e alargou a vantagem | AutoSport

A dupla Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) voltou a destacar-se na bonita especial de Ponta do Sol 1, com oito quilómetros ao cronómetro. Os líderes da prova alargaram a vantagem para a concorrência e estão agora ainda mais confortáveis na frente.

Miguel Nunes/João Paulo venceram a especial com o tempo de 5:05.5, fazendo menos 2 segundos que a dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) que estão agora a 13.4 seg. do líder deste rali. O terceiro melhor tempo desta especial foi feito pela dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) que continua o ataque à liderança das contas do CPR. O quarto melhor tempo da PE9 foi feito pela dupla Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo), a 2.9 seg. do melhor registo, seguindo-se Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) a fechar o top 5 a 3.4 seg. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5) ficaram a 5 seg. do melhor tempo, sendo sextos, seguidos de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5), Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroen C3 R5) e Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo).

Nas contas da geral Miguel Nunes/João Paulo na frente com 13.4 seg. de vantagem para Alexandre Camacho/Pedro Calado e a fechar as contas do pódio à geral temos Bruno Magalhães/Carlos Magalhães. No CPR Magalhães mantém-se na frente com 5.6 seg. de vantagem para Armindo Araújo e José Pedro Fontes está em terceiro a 10.3. Ricardo Teodósio está a 22.5 seg. de Magalhães, à frente de Bernardo Sousa (+32.3 seg.), Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo) e Paulo Neto/Vitor Hugo (Skoda Fabia R5).

Resultados AQUI