Rali Vinho Madeira, PE1: Recorde e liderança para Bruno Magalhães | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) venceram a super especial do Rali Vinho Madeira, a Avenida do Mar, batendo ao mesmo tempo o recorde da especial, que já era seu de 2019. Neste ano, último em que se realizou esta SE, o piloto do Hyundai, na altura com o i20 R5 ‘cravou’ 1m36.6s, sendo que desta feita registou 1m35.5, sedo por isso o primeiro líder do rali.

Segundo lugar para Simone Campedelli/Tania Canton (Skoda Fabia Rally2), a 0.3s do piloto do Team Hyundai Portugal, com o italiano a revelar que pretendeu dar espetáculo para os muitos milhares de pessoas que emolduraram o traçado.

Terceiro posto para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2) líderes destacados do campeonato, a 0.4s, com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) em quarto, a 1.6s.

A melhor dupla madeirense surge apenas no quinto posto. Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2) ficaram a 1.9s, na frente de Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2) que concluíram a especial a 2.5s. Seguiram-se Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2), Alejandro Cachon/Angel Vela (Citroen C3 Rally2), Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2), José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), Paulo Neto/Antonio Costa (Skoda Fabia Rally2), Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2), Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2), Gil Freitas/Duarte Miranda (Hyundai i20 R5) com João Silva/João Paulo (Peugeot 208 Rally4) em 16º como os melhores das 2 rodas motrizes.

fora de prova já estão Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), tiveram uma forte saída de estrada, que danificou muito o carro da The Racing Factory, que já não pode ser reparado a tempo de recomeçar amanhã.

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) estão com um problema de motor no carro, perfeitamente audível.

O rali prossegue amanhã com mais sete troços:

Sexta-Feira, 5 de agosto

PEC2 Campo de Golfe 1 11.41 km 09:18

PEC3 Palheiro Ferreiro 1 19.01 km 10:09

Service B – Avenida Dr. Sá Carneiro – 30 Min 11:22

PEC4 Campo de Golfe 2 11.41 km 12:45

PEC5 Palheiro Ferreiro 2 19.01 km 13:36

Service C – Avenida Dr. Sá Carneiro – 30 Min 14:49

PEC6 Boaventura 1 10.52 km 16:14

PEC7 Cidade de Santana 1 10.84 km 16:44

PEC8 Boaventura 2 10.52 km 18:39

PEC9 Cidade de Santana 2 10.84 km 19:09

