Rali Vinho Madeira, PE1: Miguel Nunes entra a vencer, Bruno Magalhães lidera CPR

Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) foram os mais rápidos na especial de abertura do Rali Vinho Madeira, batendo Pepe Lopez/Borja Rozada (Citroen C3 R5) por 1.7s.

Terceiro tempo para Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5), que ficaram a 1,9s de Nunes e foram os melhores do CPR.

Quarto tempo para Pedro Paixão/Luís Rodrigues (Skoda Fabia R5), que terminaram a 2.4s, com Alexandre Camacho/Pedro Calado (Citroen C3 R5) a fazerem apenas o quinto tempo.

Armindo Araújo/Luís Ramalho Skoda Fabia R5 Evo) foram sextos a 2.9s na frente de João Silva/Victor Calado (Skoda Fabia R5 Evo).

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) foram oitavos a 5.4s, e os campeões em título do CPR, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) foram nonos na frente de Pedro Meireles/Mário Castro (W Polo GTI R5). A generalidade dos pilotos queixou-se de que os carros escorregam muito de frente, especialmente na parte final, mas esse foi um ‘mal’ comum a quase todos.

Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5) pararam a meio do troço com um problema mecânico na transmissão.

Miguel Nunes disse que “Foi um pouco estranho, perdi muitas vezes frente do carro”, disse. Mesmo assim deu para fazer o melhor tempo. Pepe Lopez revelou que “algo se passa carro patina muito”, mas ainda assim foi segundo. Bruno Magalhães ficou surpreso com o tempo que fez: “está a escorregar muito de frente, acho que perdi muito tempo. Muito surpreendido com o tempo”. Alexandre Camacho revelou ter tido “algumas dificuldades na parte final”.

Ricardo Teodósio “dava para ter sido mais rápido, travões não estavam a 100%, tudo bem com o carro”, já Armindo Araújo não estava satisfeito: “o carro está a fugir muito de frente, nada contentes com esta especial”, disse o vencedor das duas primeiras provas.