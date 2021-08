Rali Vinho Madeira, PE1: Miguel Nunes é o primeiro líder | AutoSport

Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) foram os mais rápidos na especial de abertura do Rali Vinho Madeira, depois de baterem Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo) por 2.1s, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) em terceiro, a 2.7s da frente, tendo sido o mais rápidos entre os concorrentes do CPR.

Miguel Nunes escolheu pneus de mistura intermédia, o que parece para já uma boa opção, mas os quatro troços da manhã podem mudar muito face à altura das escolhas pelo que tudo tem de ser visto troço a troço.

Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo) foram quartos a 5.9s da frente, terminando na frente de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5), que nas contas do CPR ficou a 1.3s de Armindo e 1.6s na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) que ficaram colocados logo a seguir. A dupla espanhola Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroen C3 R5) foi sétima na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) que cedeu 5.9s para Araújo, terminando o troço na frente de Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo) e Luís Miguel Rego/Hugo Magalhães (Skoda Fabia R5). Bernardo Sousa/Victor Calado ( Skoda Fabia R5) começaram mal, pois arriscaram na escolha dos pneus. Talvez colham os frutos desta escolha mais para a frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI