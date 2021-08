Rali Vinho Madeira, PE 16: O que disseram os pilotos | AutoSport

Eis as declarações dos pilotos no final do Rali Vinho Madeira, em declarações à RTP Madeira e Antena 3 Madeira:

Alexandre Camacho: “Ótimo! Conseguimos! Conseguimos! É uma satisfação enorme, conseguirmos ganhar, ainda mais da forma como foi, de trás para a frente, mas gostaria de deixar uma palavra ao Miguel, porque foi um adversário muito, muito forte, como tem sido sempre e é inglório para ele acabar assim, mas as condições do troço eram muito difíceis. Ambos corremos riscos, eu corri estes riscos a manhã toda para poder recuperar tempo, mas queria dedicar a vitória a todos os madeirenses e ao meu avô,”

Miguel Nunes: ” Fizemos um pião e tocamos com a roda traseira, mesmo na zona onde estava a acabar a parte molhada. Vínhamos a tentar arriscar um bocadinho. É completamente desanimador.”

Bruno Magalhães: “Muito difícil. O Zé Pedro tinha melhores pneus que nós, tinha pneus de chuva por isso fizemos o possível, sem exageros. Era muito fácil cometer um erro como aconteceu ao Miguel, tenho muita pena por ele, não merecia. O sentimento é de vitória, cumprimos integralmente os nossos objetivos, queríamos muito vencer esta prova para o campeonato português e se pudéssemos alcançar um pódio à geral seria excelente. Neste momento, não conseguíramos lutar pela vitória à geral, mas esperamos voltar para conseguir lutar por isso, o que toda a gente sabe é um objetivo meu. Estamos muito satisfeitos e obrigado a toda a equipa pelo excelente trabalho, o Hyundai esteve a 100% e conseguimos extrair todo o potencial do nosso carro. Fizemos algumas alterações para este rali, mas eu não escolhi muito bem os pneus durante a prova, por isso poderia ter sido melhor, apesar de todos termos sentido dificuldades. Mas quanto ao resultado, não podia ambicionar mais. Lamento subir um lugar por causa do que aconteceu ao Miguel, que além de ser um amigo, merecia , pois fez um excelente rali. Sabemos que o desporto motorizado muitas vezes é ingrato e por isso queria dar-lhe um abraço e ao João Paulo e força para a próxima.”

Armindo Araújo: ” Não fizemos aquilo que queríamos, a partir do momento que furamos ficamos fora da luta e tratamos de trazer o carro até ao final e mais nada a fazer. Continuamos na liderança do campeonato que era o grande objetivo e agora focamo-nos já na próxima prova. “

José Pedro Fontes: “Foi um resultado melhor do que a exibição, diria. Queríamos ganhar o nacional, não conseguimos. O Bruno foi um justo vencedor. Para a Sports & You, excelente resultado, segundo e terceiro do rali. Lamentar o que aconteceu ao Miguel, pois primeiro ou segundo era merecido e muitos parabéns ao Alexandre e ao Bruno.”

Jan Solans: ” Muito agradecido a toda a equipa que fez um trabalho espetacular. Conseguimos terminar no top 5 e fico muito contente com o resultado na minha primeira vez na Madeira. Espero voltar para o ano.”

Ricardo Teodósio: “Finalmente terminou. Foi um rali muito difícil. Este último troço foi impróprio para cardíacos com pneus para seco, duros, a andar naquela água… muito difícil. Terminamos, não estamos no lugar que queríamos mas pronto as corridas têm destas coisas. Foi bom, no final fizemos mais pontos que o nosso adversário direto. Não era o que queríamos mas estamos de parabéns.”

Pedro Paixão: ” Não tenho palavras. O rali mais difícil da minha vida, sem dúvida. Tivemos muitos problemas durante todo o rali. Foi muito duro e estar aqui no fim é muito gratificante. Na parte da tarde conseguimos recuperar cinco lugares à geral, começamos em nono e acabamos em quarto. Não consegui tirar prazer nenhum desta prova, mas chegar ao fim e ver o que fizemos no cômputo geral é gratificante.”

Victor Calado (Navegador de Bernardo Sousa): ” Bastante satisfeitos. Conseguir o pódio do CPR é ótimo, era o sonho que tínhamos para este rali, olhando à grande diferença que existe entre viaturas. Lutamos por esse sonho e depois do segundo lugar para o CPR no Rali de Portugal, conseguir um terceiro lugar aqui nestas condições foi excelente e um prémio para a dedicação e o empenho do Bernardo que tem feito um grande esforço e ele está de parabéns, tal como a equipa pois correu tudo bem. Estou muito satisfeito com a vitória do Alexandre, muito triste pelo Miguel, não merecia se fosse o Miguel a vencer seria muito bem atribuído e muito triste por ter tirado o terceiro lugar a um grande amigo, o Ricardo Teodósio. Ele vai-me perdoar esta traição mas as provas são assim mesmo. Foi duro, em especial esta última classificativa, arriscamos tudo e já fiz esta descida dezenas de vezes e fiquei arrepiado com esta descida, por isso o Bernardo veio nos limites mas correu bem.”

Miguel Correia: “Rali bastante difícil. O balanço final não é o que desejávamos, mas foi o possível. Cada quilómetro foi uma aprendizagem. Tivemos de nos ir adaptando umas vezes melhor outras pior, mas acho que levamos daqui muitas liçoes para o futuro. “

Paulo Neto: “Final do último troço foi difícil. Estava muito molhado e nos com estes pneus não foi boa ideia. Andamos devagarinho no começo, mas depois na descida já estava bom. De resto foi, como sempre, um rali da Madeira com muita incerteza e trabalho mas sempre espetacular.

Bernardo Sousa: “Foi um bom rali. Não foi o ideal, mas acabou por ser um bom rali no final, com a recuperação até ao terceiro lugar. Foi o possível. Deixa bons indicadores do que posso vir a fazer no futuro em condições iguais. Estou extremamente satisfeito, o Victor fez um excelente trabalho, o carro também. Conseguimos um grande resultado. Espero estar cá para o ano e lutar pela vitória. “