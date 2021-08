Rali Vinho Madeira, Paulo Neto: “Rali em crescendo” | AutoSport

Paulo Neto concluiu este sábado a participação no Rali Vinho da Madeira, quarta ronda do Campeonato Portugal de Ralis, com um 7º lugar entre a comitiva do campeonato nacional, 12º da geral.

“Fizemos um rali em crescendo. Sentimos aumentar a confiança ao volante do Skoda Fabia R5 ao longo das especiais, o que se traduziu nos tempos registados ao cronómetro. Por outro lado, acumulámos importantes quilómetros e demos mais um passo em frente na nossa evolução”, afirmou o piloto.

Um resultado rubricado numa exigente prova, caracterizada pelas condições meteorológicas imprevisíveis e por troços com constantes variações de aderência. “Este é um evento com um traçado muito sui generis, onde as escolhas de pneus muitas vezes fazem a diferença. Mas, fora dois piões, no global, tudo correu bem”, explicou.

Paulo Neto, que é navegado por Vítor Hugo, lembra: “Estar aqui, dois meses após a nossa última prova, com um carro que ainda estamos a descobrir, de uma geração anterior aos atuais e perante uma forte concorrência, faz desta uma prova com uma prestação enquadrada com as nossas expectativas. Por isso, estou satisfeito”, e explica: “São precisos muitos quilómetros para poder explorar todo o potencial do Skoda em todo o tipo de ambientes e, nesse sentido, este foi mais um capítulo muito importante no nosso trajeto esta época.”

Terminada a jornada insular, sublinha: “Quero deixar um grande obrigado aos meus patrocinadores pelo apoio, mas também à minha equipa, família e amigos. Por outro lado, uma palavra especial de agradecimento aos adeptos madeirenses pela fervorosa paixão que demonstram por este desporto e forte apoio que nos prestam a cada passagem e à RTP Madeira pela fantástica cobertura e acompanhamento de toda a prova. A todos, o nosso muito obrigado.” O próximo desafio da equipa está marcado para setembro, dias 3 a 5, com o Rali Alto Tâmega, quinto evento do calendário do Campeonato Portugal de Ralis.