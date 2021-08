Rali Vinho Madeira, Paulo Neto: “Prova bastante exigente” | AutoSport

A evoluir constantemente na condução do Skoda, Paulo Neto volta a enfrentar mais um desafio importante na Madeira. Chegar mais perto dos pilotos da frente e melhorar os seus tempos, são os principais objetivos: “Este é um rali que gosto muito e é a 2ª vez que corro na Madeira com este carro. É uma prova com muita condução, rápida, mas sempre dura e isso torna o Rali Vinho da Madeira bastante exigente. Vamos tentar melhorar os nossos tempos e ficar mais perto do Top 5. Os testes foram positivos e está tudo pronto para mais uma prova”, disse Paulo Neto.