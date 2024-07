Rali Vinho Madeira: os inscritos e como vão as contas do Campeonato de Portugal de Ralis

Numa competição fortemente dominada por Kris Meeke, com quatro triunfos em cinco ralis o triunfo no Campeonato de Portugal de Ralis de 2024 dificilmente fugirá ao piloto irlandês, independentemente da lei vigente o impedir de ser nomeado Campeão de Portugal de Ralis, mas ‘simplesmente’ vencedor do campeonato, se o concretizar, claro, pois a matemática ainda está em ‘aberto’. Logo atrás, o também ‘dominador’ Armindo Araújo, mas na luta dos portugueses, é segundo, longe do líder da competição, mas bem na frente de todos que o perseguem…

Com 11 pontos de vantagem na liderança do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2) iniciará o Rali Vinho da Madeira (1/3 agosto) sob maior pressão por parte de Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) face a qualquer outro momento desta época. Num rali extenso e muito exigente, como é sempre o da Pérola do Atlântico, no qual a grande novidade este ano será a estreia do Toyota Yaris GR Rally2 inscrito pela Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, estão reunidos todos os ingredientes para que não falte emoção, competitividade e… espetáculo ao longo de três dias.

Ao fim de quatro vitórias consecutivas e de somar a pontuação máxima antes da entrada na fase de asfalto do CPR, Meeke viu o seu domínio interrompido em Castelo Branco, quando um problema no sensor do acelerador do Hyundai o fez ceder mais de 3 minutos, a que se juntou um furo na power stage, não conseguindo melhor do que o sexto lugar final. Tal foi suficiente para que o piloto de Santo Tirso, desde o início da temporada a afirmar-se como o mais direto opositor do nativo de Dungannon, voltasse aos triunfos no rali albicastrense, reduzindo a diferença pontual que o separa do primeiro lugar.

José Pedro Fontes, atual terceiro classificado do CPR, que estreará na Madeira o mais recente “kit” de evolução da Citroen Racing para o C3 Rally2, é um forte candidato à vitória, havendo que contar ainda, para a discussão dos primeiros lugares, com Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), o campeão nacional em título, enquanto Ernesto Cunha (Skoda Fabia Rally2 evo) e Ricardo Filipe (Skoda Fabia R5) se estreiam com os seus “novos” carros nas classificativas madeirenses.

Numa edição do Rali Vinho da Madeira que regista a ausência de Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo), repetindo-se, como sucede desde os seus acidentes no Vodafone Rally de Portugal, as de Paulo Neto (Skoda Fabia Rally2 evo) e de Lucas Simões (Ford Fiesta R5), há a registar o regresso de Paulo Meireles (Hyundai i20 N Rally2), ao passo que João Barros (VW Polo R5) volta a este rali quatro anos depois da última participação.

O facto marcante desta edição 2024 do “Vinho da Madeira” vai ser a estreia do Toyota GR Yaris Rally2 no CPR, inscrito pela Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal para a dupla Alexandre Camacho/Carlos Magalhães. O piloto madeirense, vencedor de seis edições do “seu” rali, entre as quais as últimas três, tentará compensar a falta de adaptação ao carro com o conhecimento do traçado para obter um bom resultado, neste “ensaio” da Toyota Portugal para o seu regresso em 2025 aos ralis nacionais. Assinalam-se esta época os 32 anos da conquista do último título de campeão nacional de ralis pelo recém-falecido Joaquim Santos, aos comandos de um Toyota Celica GT4 da equipa Toyota Salvador Caetano, hoje Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal. Curiosamente, o navegador de Santos era o mesmo Carlos Magalhães que agora estará no banco do lado direito de Alexandre Camacho no retorno aos ralis do importador português da marca nipónica.

Em termos competitivos, a prova do Club Sports da Madeira promete, a nível absoluto – tanto os madeirenses como os estrangeiros não retiram pontos aos pilotos inscritos no CPR – um empolgante despique pela vitória, já que, além dos nomes já referidos que discutem a primazia do CPR, juntam-se Alexandre Camacho e os seus conterrâneos João Silva (Skoda Fabia Rally2 evo), Miguel Nunes (Skoda Fabia Rally2 evo) e Miguel Caires (Skoda Fabia Rally2 evo) e ainda “convidados” como o espanhol Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2) ou o italiano Simone Campedelli (Skoda Fabia RS Rally2).

No Campeonato 2RM (duas rodas motrizes), esta sexta prova do ano voltará a ter como principais protagonistas Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4), o campeão em título e atual líder, e o seu rival Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4), que se encontram separados por 26 pontos. Ausente vai estar Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4), o terceiro classificado, e ainda João Andrade (Peugeot 208 Rally4), Paulo Roque (Peugeot 208 Rally4) e Rafael Cardeira (Peugeot 208 Rally4), estes também no “top 10” da tabela classificativa. Deste modo, Pedro Pereira (Peugeot 208 Rally4), o vencedor do FPAK Júnior Team de Ralis 2023, Guilherme Meireles (Peugeot 208 Rally4), Pedro Silva (Peugeot 208 Rally4) e Anton Korzun (Peugeot 208 Rally4) surgem como candidatos ao pódio.

CLASSIFICAÇÕES/CPR

Absoluto: 1º, Kris Meeke, 122 pontos; 2º, Armindo Araújo, 111; 3º, José Pedro Fontes, 60; 4º, Pedro Almeida, 44; 5ºs, Ernesto Cunha e Ricardo Teodósio, 43; 7º, Paulo Neto, 38; 8º, Lucas Simões, 32; 9º, Ricardo Filipe, 26; 10º Rúben Rodrigues, 18.

2RM: 1º, Gonçalo Henriques, 81 pontos; 2º, Hugo Lopes, 55; 3º, Ricardo Sousa, 50; 4º, Pedro Pereira, 49; 5º, Pedro Silva, 48; 6º, Guilherme Meireles, 44; 7º, Anton Korzun, 34; 8º, João Andrade, 30; 9º, Paulo Roque, 29; 10º, Rafael Cardeira, 24.