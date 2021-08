Rali Vinho Madeira: Os altos e baixos do dia | AutoSport

Alexandre Camacho aproveitou o facto de Miguel Nunes ter decidido levar dois pneus na bagageira, com receio de ser surpreendido pela meteorologia, mas isso não sucedeu e o peso adicional descompensou-lhe um pouco o carro, facto que foi aproveitado por Alexandre Camacho para reduzir a diferença de 18.3s para 11.3s. Amanhã é um dia longo, a diferença não é facilmente recuperável, mas é possível.

Na luta pelo CPR, Ricardo Teodósio chegou ao final da manhã 2.1s na frente de Bruno Magalhães com Armindo Araújo a 4.4s, e Fontes a 10.8s, mas de tarde tudo mudou, com Teodósio a cair muito, terminando o dia em quarto do CPR a 23.0s da frente.

Pelo meio, Fontes está a 11.1s de Bruno Magalhães, Armindo Araújo está 2.4s mais atrás e mesmo Teodósio, 9.5s de Armindo, ainda pode, se tudo lhe correr um bom bocado melhor que os adversários mais diretos, lá chegar. Mas não vai ser fácil.

Seja como for, a meteorologia está incerta e isso pode mudar muita coisa. Especialmente se for intermitente.

Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo): “tivemos uma opção errada ao levar dois pneus na bagageira. Podia chover, fomos os únicos a tomar essa opção e foi um erro. O rendimento e o comportamento do carro mudou, fizemos alterações para voltar a ter frente, mas perdemos algum tempo. Seja como for, em geral, o dia foi bastante positivo”, disse à RTP Madeira.

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia R5 Evo): “amanhã há muito rali, imprimimos mais ritmo e recuperámos alguma coisa…”

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo): “foi um dia razoável, nem bom nem mau, estamos no top 3 do CPR, podíamos estar um pouco melhor, mas fizemos um pião no Campo de Golfe 2, e isso atrasou-nos. Vamos ver o que fazemos amanhã”.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5): “fizemos um pião a seguir a um gancho, tivemos de voltar atrás, estávamos a recuperar, mas acho que estamos a fazer um excelente trabalho, estou muito contente”.

Pedro Paixão/Jorge Henriques (Skoda Fabia R5 Evo): “Não há muito a dizer, é o que é. Temos tido algum azar quanto aos pneus, as pessoas já perceberam que somos capazes lutar por vitórias, já mostramos, aconteceu a nós podia ter sido a outros. Poderíamos estar na luta, mas é frustrante, gastar tanto dinheiro e constantemente ser penalizados com azares”.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo): “Foi uma tarde complicada. Apanhámos ainda partes molhadas na PE5, Campo de Golfe, perdi alguma confiança. A seguir muito nevoeiro no Palheiro Ferreiro, perdi um bocado, em Boaventura tentámos andar e não chegou, no último, Santa, viemos com tudo e também não chegou. Vamos ver o dados, o que se está a passar e amanhã é para ir à guerra. Vamos mudar e amanhã é outro rali. O Bruno está longe mas o Zé Pedro e o Armindo, com um bocado de sorte, são alcançáveis”.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 R5): “foi bastante bom. Um dia produtivo, que podia ser melhor, se tivéssemos escolhido melhor os pneus para as primeiras passagens. Para já estamos a cumprir integralmente os dois objetivos. Estamos na frente do CPR e no pódio à geral. Amanhã vai ser um dia longo, espera-se um dia de condições climatéricas complicadas. Vai ser mais um dia de lotaria, em que uns mais felizes que outros. Vamos ver.”

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5): “Correu-nos de tarde, recuperamos posições e segundos, estamos no pódio, e agora é termo ritmo para podermos chegar ao Bruno, ganhar o CPR e ir ao pódio à geral”.

Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (Citroen C3 R5): “dia complicado não acertamos nos pneus, demos um toque no último troço mas o carro está bem”

Luís Miguel Rego/Hugo Magalhães (Skoda Fabia R5): “já foi mais fácil de tarde adotar um ritmo um pouco mais rápido, acertamos nas escolha dos pneus, foi possível ir subindo o nosso ritmo. Ainda assim apanhamos nevoeiro…”

Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 Evo): “balanço não é positivo, o dia não correu como queríamos, houve um conjunto situações, não é só uma má escolha de pneus, o ano passado não fizemos o dia de hoje, pois desistimos na PE1. Penso que há um conjunto situações que levaram a este desfecho, amanhã vamos tentar melhorar o carro e a minha condução. Preparar o dia melhor e tentar perceber o que não fiz bem hoje”.