Rali Vinho Madeira: Obrigatório uso de máscara na rua

A Madeira vai a partir de 1 de agosto obrigar ao uso de máscara na rua, tornando-se dessa forma na primeira região do país a fazê-lo, e esta medida vai impactar fortemente no Rali Vinho Madeira, evento que vai levar muitas centenas de pessoas que não são residentes, à ilha. Neste momento há apenas cerca de uma dezena de casos na Madeira, e a obrigatoriedade de usar máscara na rua pretende manter no mínimo possível os casos. A esta medida de Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, não será alheia a realização do Rali Vinho da Madeira, entre 6 e 8 de agosto, que depois do que viu no Rali da Calheta, quer prevenir que algo muito pior possa suceder durante o Rali Vinho Madeira, cujo interesse é muito maior, e por isso vai levar muito mais gente à estrada.