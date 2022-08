Rali Vinho Madeira, Miguel Nunes: “há duas opções e a mais justa é darem-me o mesmo tempo do Alexandre (Camacho)” | AutoSport

Miguel Nunes perdeu 11.3s no último troço antes do reagrupamento e neste momento o CCD e o Diretor de Prova estudam qual é a melhor solução para o caso. Recordando o que se passou o piloto do Skoda parou devido ao acidente de Alejandro Cachon, porque o navegador espanhol estava corretamente a avisá-los para o cuidado que deveriam ter e a equipa madeirense teve-o. Perdeu, naturalmente, tempo, e agora cabe ao CCD e diretor de Prova decidirem o tempo nominal a atribuir a Miguel Nunes, que como se sabe está na luta pela liderança da prova com Alexandre Camacho. A decisão pode, e vai influir no resultado do rali, porque nunca saberemos que tempo o piloto iria realizar, terá sempre de ser encontrado o mais justo para todos os envolvidos, e isto será tudo baseado nos factos que ‘disserem’ o GP/Tracking, com o Diretor de Prova/CDD a terem de olhar ainda para os tempos que as diversas equipas fizeram na mesma passagem pelo mesmo troço, ver em termos gerais o que as equipas melhoraram (ou pioraram) olhar para o que os adversários de Miguel Nunes fizeram e atribuir-lhe um registo com lógica e o máximo de suporte possível. Contudo, o que sabemos deste tipo de casos, é que dificilmente ficam todos contentes: “tivemos que parar, o Cachon despistou-se, o navegador veio para a estrada e bem para nos avisar, duas curvas antes, mas mandou-nos parar, literalmente, sem nenhuma placa, parámos, pensámos que o piloto podia estar magoado, ou estava fora de estrada e precisavam de alguma ajuda, uma situação assim, fomos avançando devagarinho a tentar perceber o que se passava ver se o carro deles tinha saído de estrada ou não fizemos as duas curvas quase parados a ver o que estava a acontecer, depois começámos a ver o carro que estava na estrada, dava para passar, vimos que o piloto estava bem, mandou-nos parar também, percebi que ele estava bem e depois continuamos, a um ritmo muito mais brando a tentar perceber o que e tinha passado ali. Agora não sei o que vai acontecer.

Quanto perdi é difícil dizer, a única coisa que posso dizer é que vinha a recuperar tempo para a primeira passagem, porque vínhamos com menos um pneu no carro e isso é fácil de comprovar, e agora não sei o que irá acontecer, eu acho que há duas opções e a mais justa é darem-me o mesmo tempo do Alexandre (Camacho), e mantínhamos a mesma distância que existia. Ninguém ficava muito prejudicado. A outra possibilidade é darem-nos o mesmo tempo da 1ª passagem, que é 3 segundos pior do que o Alexandre fez agora, o que acho que seria injusto, porque temos a certeza que estávamos a melhor, mas pronto, não sei, disse Miguel Nunes à Antena 3 Madeira.

NOTA: entretanto a RTP Madeira divulgou os onboard dos dois pilotos e fica claro o tempo que Miguel Nunes perdeu: 8.1s. A equipa de Miguel Nunes apresentou um protesto à Direção de Prova, pelo que será o Colégio de Comissários Desportivos que agora vão analisar os factos e tomar a sua decisão.