Rali Vinho Madeira, Miguel Correia: “Prova diferente de todas as outras” | AutoSport

Miguel Correia tem boas recordações dos troços da ilha da Madeira. A equipa aposta numa campanha positiva no CPR 2021 e a prova madeirense tem sempre um gosto especial: “Esta é uma prova bastante diferente de todas as outras do campeonato. Vamos enfrentar o rali com coragem e ficar o melhor posicionados possível desde o princípio. Um bom resultado, sempre a pensar no CPR, só depende de nós, pois o Skoda está em perfeitas condições e com um excelente set-up para esta prova”, disse Miguel Correia.