Rali Vinho Madeira: Lista de Inscritos | AutoSport

Já é conhecida a Lista de Inscritos do Rali Vinho Madeira, que não encerra grandes surpresas. Para além dos habituais pilotos madeirenses e continentais, destaque para a presença de Jan Solans, em Citroën C3 R5, da Sports & You, Luís Miguel Rego leva hugo Magalhães ao lado no Skoda Fabia R5, Gil Freitas, deixou o Porsche e estreia o Subaru Impreza WRC, João silva corre com um Renault Clio Rally4 e finalmente Adruzilo Lopes, que vai guiar um Fiat Punto R3D, um carro a Diesel, do antigo Fiat Abarth International Trophy, de meados dos anos 2000.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI